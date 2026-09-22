Quién es la jueza porteña que cuestionó la nueva ley penal juvenil y sobreseyó a un adolescente

La jueza Laura Beatriz de Marinis , titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de la escena judicial luego de declarar la inconstitucionalidad, para un caso concreto, del artículo 1 de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

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La resolución no anuló ni suspendió la ley para el conjunto del país. La decisión de De Marinis se limitó al expediente en el que intervenía un adolescente identificado por sus iniciales M.I.A. , quien había sido detenido junto con otros jóvenes luego de un intento de robo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.

De Marinis inició su carrera dentro de la Justicia en 2006 , incluso antes de recibirse de abogada. A lo largo de los años ocupó distintos cargos en dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Desde 2017 se desempeñaba como prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil , dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

En marzo de 2023 se presentó a un concurso para acceder a la magistratura. Finalmente, el 19 de diciembre de 2023 juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y asumió al frente del juzgado que actualmente conduce.

La causa que derivó en su reciente resolución se inició el 10 de septiembre , cuando un grupo de adolescentes fue detenido tras un intento de sustraerle el teléfono celular a un hombre. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo .

La defensa oficial planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años. De Marinis hizo lugar al planteo respecto del joven de 14 años y dispuso su sobreseimiento.

Entre sus argumentos, la magistrada sostuvo que aplicar el nuevo régimen a menores de esa edad implica una medida regresiva respecto del esquema anterior de protección integral de derechos. También citó pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño vinculados con la edad mínima de responsabilidad penal.

Un antecedente vinculado al caso del playero

La actual exposición pública de De Marinis también recuperó una resolución que tomó en diciembre de 2023, vinculada al caso de Arturo López, el playero que había sido agredido por un adolescente en un garaje del barrio porteño de Monserrat en 2021.

En ese expediente, la jueza dejó sin efecto la prisión domiciliaria del joven, quien había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión, y dispuso otras medidas, entre ellas la prohibición de salir del país. La decisión generó cuestionamientos de la familia de López.

De Marinis también había hablado públicamente sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil y el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley. En una entrevista realizada este año explicó que su juzgado busca generar un ámbito que permita trabajar con los jóvenes desde una perspectiva socioeducativa.

La decisión sobre la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil abrió así un nuevo capítulo judicial en torno a la edad de imputabilidad, mientras continúan las distintas interpretaciones sobre el alcance de la norma y su aplicación en casos concretos.