Crimen de Uriel Ríos: el asesino tiene 16 años y el legajo será remitido a una jueza de Menores

Los investigadores de la UFI Delitos Especiales finalmente lograron dar con el asesino de Uriel Ríos , el joven de 17 años ultimado a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en una finca de Pocito. El presunto homicida es un menor de 16 años y por ende la instrucción del caso cambiará de manos.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO , el fiscal Adolfo Díaz instrumentará todo para que mañana la unidad fiscal declare la incompetencia y, así poder pasar el legajo a la jueza de Menores, Julia Camus.

El sospechoso tiene 16 años y es oriundo de Chimbas. Se cree que participó como invitado que tenía como mayoría de asistentes a los alumnos del Colegio Santa Teresita del Niño del Jesús. Al mismo establecimiento educativo, asistían Uriel al igual que su hermano, que también fue atacado en medio de lo que fue una agresca.

Al festejo concurrieron unos 200 jóvenes. El evento no terminó en paz, pasadas las 5 de la mañana, en calle Alfonso XIII, entre Calle 13 y 14, se produjo una pelea entre varios jóvenes y ahí, en ese contexto, se habría producido el ataque de sangre contra Uriel y su hermano gemelo. El joven perdió la vida en el hospital Guillermo Rawson. Mientras su hermano sobrevivió y se encuentra fuera de peligro.

Los registros fílmicos y los testimonios fueron clave para hallar al principal sospechoso del crimen, que resultó ser un menor. Ahora la instrucción del caso quedará en manos de la jueza Camus.

El caso conmocionó a la provincia de San Juan y tomó más relevancia porque se trata del segundo homicidio en menos de una semana cometido por un menor de edad. Hacía una semana perdía la vida Gonzalo Quinteros Olmos, en su casa, en Villa 1 de Mayo, en Chimbas. El joven de 19 años había recibido un disparo en su cara y la herida fue mortal.

Al principio, la causa tuvo como principal hipótesis que Quinteros Olmos fue sorprendido por una banda armada que venía a realizar un ajuste de cuentas, sin embargo, con el correr de las horas, los testimonios de los amigos y familiares que estuvieron en la casa cambiaron de relato. Además el resultado de la autopsia determinó que el disparo fue realizado cerca a la víctima. Finalmente los investigadores dieron con la principal sospechosa, una joven de 16 años y novia de la víctima. Aparentemente, el tiro salió de forma accidental.