    • 21 de septiembre de 2026 - 12:58

    Drama en Pocito: una vecina contó cómo intentó salvar a los gemelos tras el ataque que terminó con la vida de uno de ellos

    Susana fue una de las primeras personas en asistir a los adolescentes después de la violenta fiesta. Relató la desesperada búsqueda de ayuda mientras uno de ellos se desvanecía en la calle.

    Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que murió tras el violento ataque ocurrido durante un festejo estudiantil en Pocito.

    Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que murió tras el violento ataque ocurrido durante un festejo estudiantil en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Susana contó que estaba en su vivienda cuando escuchó pedidos de auxilio y advirtió que uno de los hermanos reclamaba ayuda para el otro. Salió junto a su hija y se encontró con una escena desesperante: los adolescentes estaban lesionados y uno de ellos terminó cayendo en la calle. Según recordó, en esos primeros instantes intentaron asistirlos mientras buscaban que algún vehículo se detuviera.

    “Nadie se paraba, los chicos gritaban”

    La mujer explicó que salió hacia la calle para pedir ayuda a los automovilistas que circulaban por el lugar. “Nadie se paraba, los chicos gritaban”, recordó sobre esos primeros minutos. También señaló que uno de los adolescentes presentaba una herida en el tórax y perdía abundante sangre, mientras que el otro también estaba lesionado.

    Susana aseguró que se comunicó con la ambulancia y con la Policía y que, ante la desesperación por el estado de uno de los chicos, comenzó a intentar detener vehículos que salían o pasaban por el lugar. Finalmente, una mujer que circulaba en una camioneta frenó y colaboró con el traslado. En medio de esa escena, la vecina recordó haber gritado: “Por favor, no lo dejen morir”.

    Para ese momento, relató, el cuadro del adolescente era crítico. “Ya no estaba consciente. Estaba pálido, estaba blanco”, describió. Horas después se confirmó la muerte de Uriel Ríos como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que su hermano gemelo permanecía bajo atención médica por las lesiones recibidas durante el mismo episodio.

    Una madrugada que terminó en tragedia

    El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII entre Calle 13 y Calle 14, donde se desarrollaba una celebración vinculada al Día del Estudiante. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los hermanos fueron atacados con armas blancas durante un episodio que continúa bajo investigación.

    Uriel fue trasladado alrededor de las 6 al Hospital Federico Cantoni con una grave herida en el tórax. Unos minutos más tarde ingresó su hermano gemelo, también con lesiones en el pecho y en uno de sus brazos. Pese a la asistencia médica, Uriel murió por la gravedad de las heridas y la causa comenzó a ser investigada como homicidio.

    La vecina aseguró además que se trata habitualmente de una zona tranquila, habitada principalmente por familias trabajadoras, y manifestó su preocupación por la necesidad de mayores controles en celebraciones de este tipo. Mientras tanto, los investigadores continúan reconstruyendo cómo comenzó la pelea e intentando identificar a todos los involucrados en el ataque.

    Fuente: Telesol

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