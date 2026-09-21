Crimen de Uriel Ríos: a la fiesta asistieron unos 200 jóvenes y todavía no dan con el asesino

La investigación por el homicidio de Uriel Ríos , el adolescente de 17 años que murió tras ser apuñalado a la salida de un festejo por el Día del Estudiante, avanza con el análisis de videos y testimonios, aunque por el momento la Justicia de San Juan todavía no logró determinar quién fue el autor del ataque. Se espera la declaración de uno de los implicados, aunque no sería el autor material del hecho.

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Su hermano gemelo también fue atacado, pero está fuera de peligro, según indicaron las fuentes del caso. Tanto él como su hermano, Uriel habían asistido a una estudiantina, a la que llegaron en su mayoría, alumnos del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, establecimiento educativo al que van los jóvenes damnificados.

El dato que genera mayor interrogante entre los investigadores es que Uriel había asistido a un evento al que concurrieron alrededor de 200 personas , pero hasta ahora no apareció un testigo presencial que pueda señalar directamente quién le provocó la herida que terminó con su vida y que casi ultima a su hermano U.R.

El fiscal Roberto Ginsberg , a cargo de la investigación, explicó que la agresión ocurrió alrededor de las 5:15 de la madrugada , luego de una discusión y una pelea que se produjo en las inmediaciones del lugar donde se desarrollaba el festejo. El ataque ocurrió sobre el asfalto de calle Alfonso XIII, entre calle 13 y calle 14 , frente a una quinta donde se realizaba la celebración. Aparentemente el agresor o los agresores escaparon después en un auto.

Uriel fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y llegó cerca de las 7:30. Ingresó con un cuchillo incrustado en el pecho, pero pese a la atención médica recibida falleció como consecuencia de la gravedad de la lesión. En cambio, su hermano, estaría estable y fuera de peligro.

Buscan al autor entre quienes estuvieron en la fiesta

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el agresor formaba parte del grupo de personas que asistió al festejo, debido a que el predio se encuentra en una zona alejada y el ataque se produjo inmediatamente después de que se desatara la pelea.

Sin embargo, todavía no pudieron establecer si quien utilizó el cuchillo es mayor o menor de edad. La falta de un testigo directo del momento exacto de la agresión complica la identificación del sospechoso. Sin embargo, en los próximas horas declararía un implicado directo, aunque no sería el autor material del hecho. Se cree que su testimonio será clave para dar con el asesino.

Mientras tanto, la Policía de San Juan trabaja sobre distintos registros audiovisuales que ya fueron incorporados a la causa. Los investigadores buscan reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque, identificar a las personas que participaron de la pelea y determinar quién estuvo junto a Uriel antes de que recibiera la puñalada.

A esto se suma el análisis del cuchillo secuestrado en la escena, que quedó bajo cadena de custodia y será sometido a las pericias correspondientes.

Mientras avanzan esas medidas, la investigación continúa abierta. En caso de determinarse que el sospechoso es menor de edad, la investigación deberá continuar con intervención del juez competente conforme al Régimen Penal Juvenil.