    • 17 de septiembre de 2026 - 13:30

    Un adolescente atacó a su pareja y le prendió fuego

    La víctima tiene 24 años y sufrió quemaduras en el rostro, cuello y tórax. El adolescente fue detenido e imputado por tentativa de homicidio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 17 años fue imputado acusado de prenderle fuego a su pareja, una joven de 24 años, durante una discusión por celos en Lastenia, Tucumán. La víctima sufrió graves quemaduras en el rostro, cuello y tórax y debió ser internada nuevamente este martes en el Hospital Eva Perón, mientras que el acusado quedó alojado preventivamente por orden de la Justicia.

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    El hecho ocurrió cerca de las 6.30 del domingo, cuando la víctima llegó a la vivienda del barrio La Cerámica donde convivía con el adolescente. Según la acusación, comenzaron una discusión y el joven la amenazó con prender fuego su ropa.

    La fiscalía sostuvo que el acusado sacó prendas de un ropero, buscó una botella de alcohol y regresó a la habitación. En medio de la discusión, la mujer le manifestó que continuaría con su vida y le pidió que hiciera lo mismo.

    Siempre según la investigación, el adolescente le arrojó alcohol en el rostro y encendió el líquido con un encendedor. Las llamas alcanzaron desde el mentón hasta el pecho de la víctima. Sus familiares lograron auxiliarla mientras el acusado escapó del lugar y fue detenido luego.

    La joven sufrió quemaduras en el rostro, cuello y tórax. Aunque había recibido el alta médica, este martes tuvo que ser internada nuevamente en el Hospital Eva Perón.

    Imputaron al adolescente y ordenaron su alojamiento preventivo por 30 días

    El hecho fue calificado como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa destacó la gravedad del método utilizado y las zonas del cuerpo afectadas.

    “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, sostuvo.

    Finalmente, la Justicia dispuso que el adolescente permanezca durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz. La fiscalía había solicitado tres meses de detención y también pidió estudios, cursos sobre género y tratamiento psicológico.

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