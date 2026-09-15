    • 15 de septiembre de 2026 - 21:01

    Condenaron a 8 años de prisión al dueño de los dos dogos que mordieron y mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

    José Nieto fue declarado culpable por la muerte de Trinidad Ballesteros en julio de 2023.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    José Nieto fue condenado a 8 años de prisión por la muerte de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que fue atacada por dos dogos en el barrio Estación Flores, en la ciudad de Córdoba, en julio de 2023.

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    El tribunal de la Cámara Primera del Crimen, integrado por los jueces José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani, dio a conocer la sentencia este martes contra el dueño de los animales, quien llegó al juicio imputado por homicidio simple con dolo eventual.

    La fiscal Milagros Gorgas había pedido 9 años de prisión para Nieto, al considerar que conocía el peligro que representaban sus perros y que, pese a las advertencias y contravenciones anteriores, no tomó las medidas necesarias para evitar que escaparan.

    La querella, representada por el abogado Carlos Nayi, había solicitado una pena de 12 años de cárcel por la misma figura penal.

    Por su parte, la defensa había pedido la absolución de Nieto por el beneficio de la duda. Como alternativa, planteó que el hecho fuera considerado un homicidio culposo, una figura con una pena menor.

    El imputado de 58 años llegó al juicio en libertad y recibió la pena de prisión efectiva. Los fundamentos de la sentencia se darán el 6 de octubre, de acuerdo a lo que informó La Voz.

    En sus últimas palabras previas a la condena, Nieto le pidió perdón a la familia de Trinidad, algo que no había hecho públicamente. “Lo que pasó ese día fue una terrible pérdida. No pude hacer nada porque no estuvo a mi alcance”, sostuvo. Y agregó: “No quise que pasara esto, mi familia pasó por muchas cosas. Soy parco, pero tengo sentimientos”.

    Cómo fue el ataque

    El 9 de julio de 2023, Trinidad salió de su casa en el barrio Estación Flores junto con su mascota y caminó unas cuadras. Cuando llegó a la zona de calle Bucarest al 4800, los dos dogos de Nieto la atacaron.

    Los vecinos escucharon los gritos de la adolescente e intentaron ayudarla. Durante el hecho, dos hombres que acudieron en su auxilio también fueron mordidos: uno sufrió heridas en la cara y otro en un brazo.

    Trinidad fue asistida por el servicio de emergencias 107 y trasladada al Hospital de Urgencias, pero murió horas después como consecuencia de la gravedad de las heridas.

    El caso llegó a juicio como un hecho inédito en Córdoba, ya que se analizó la responsabilidad penal del dueño de los animales bajo la figura del dolo eventual.

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