Disparos contra una vivienda en Capital: aprehendieron a un joven en moto y secuestraron vainas servidas

Un violento episodio sacudió en las últimas horas a un sector del departamento Capital, luego de que una vivienda fuera atacada a tiros. El rápido desplome del operativo policial permitió la identificación, persecución y aprehensión de un joven de 24 años señalado como el presunto autor de los disparos, quien quedó a disposición de la Justicia.
El hecho se desencadenó cuando una mujer de 75 años, propietaria del inmueble afectado, dio aviso de emergencia a las fuerzas de seguridad tras escuchar detonaciones de arma de fuego frente a su domicilio.
Pericia en el lugar y persecución en moto
Tras el alerta, personal policial se constituyó de inmediato en la escena. Los efectivos procedieron a recibir la denuncia formal de la damnificada, mientras que la división de Criminalística realizó el peritaje y la preservación del lugar, logrando el secuestro de vainas servidas que confirmaron el ataque armados.
Con los datos fisonómicos y la descripción del vehículo aportados en la zona, unidades de personal motorizado desplegaron un operativo cerrojo que culminó con la intercepción y aprehensión de un sospechoso identificado como Bajinay (24), apodado "Tallata".
Al momento de ser interceptado, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton de colores azul y negro, rodado que reuniría las características de la unidad empleada para concretar la balacera.
Alojamiento y prosecución judicial
Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado preventivamente.
El caso quedó bajo la órbita de la UFI Genérica, desde donde se dispusieron las medidas de rigor para avanzar en la formalización de la investigación, determinar el móvil del ataque contra la vivienda de la adulta mayor y evaluar el grado de responsabilidad del imputado en el hecho.