Disparos contra una vivienda en Capital: aprehendieron a un joven en moto y secuestraron vainas servidas

El operativo estuvo a cargo del personal motorizado tras el llamado de una vecina de 75 años. El sospechoso, de 24 años y conocido como "Tallata", fue atrapado a bordo de un rodado similar al usado en el ataque. Interviene la UFI Genérica.

Un violento episodio sacudió en las últimas horas a un sector del departamento Capital, luego de que una vivienda fuera atacada a tiros. El rápido desplome del operativo policial permitió la identificación, persecución y aprehensión de un joven de 24 años señalado como el presunto autor de los disparos, quien quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se desencadenó cuando una mujer de 75 años, propietaria del inmueble afectado, dio aviso de emergencia a las fuerzas de seguridad tras escuchar detonaciones de arma de fuego frente a su domicilio.

Pericia en el lugar y persecución en moto Tras el alerta, personal policial se constituyó de inmediato en la escena. Los efectivos procedieron a recibir la denuncia formal de la damnificada, mientras que la división de Criminalística realizó el peritaje y la preservación del lugar, logrando el secuestro de vainas servidas que confirmaron el ataque armados.

Con los datos fisonómicos y la descripción del vehículo aportados en la zona, unidades de personal motorizado desplegaron un operativo cerrojo que culminó con la intercepción y aprehensión de un sospechoso identificado como Bajinay (24), apodado "Tallata".

Al momento de ser interceptado, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton de colores azul y negro, rodado que reuniría las características de la unidad empleada para concretar la balacera.