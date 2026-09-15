Encontraron con vida en Bolivia, al agente de la Policía Federal buscado desde hacía una semana

Tras una intensa semana de incertidumbre y operativo de búsqueda, fue encontrado con vida Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de quien no se tenía ningún tipo de rastro desde el pasado 8 de septiembre.
El efectivo fue localizado este martes en La Paz tras un rastreo de su teléfono celular que reconstruyó su paso por Villazón y Tupiza. La Justicia federal evalúa ahora su expulsión y entrega a las autoridades argentinas tras haber ingresado de manera irregular.
Tras una intensa semana de incertidumbre y operativo de búsqueda, fue encontrado con vida Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de quien no se tenía ningún tipo de rastro desde el pasado 8 de septiembre.
El hallazgo se produjo este martes en la ciudad de La Paz, Bolivia, gracias al accionar coordinado de la policía del vecino país, y la noticia fue confirmada de manera oficial a medios nacionales por el fiscal federal a cargo del caso, Alberto Omar Mendivil. Desde la fiscalía ratificaron que la familia del efectivo ya fue notificada de la aparición.
La clave para dar con el paradero del efectivo federal radico en el seguimiento y análisis de la señal de su teléfono celular. Tras permanecer apagado durante las primeras 48 horas posteriores a su desaparición, el dispositivo encendió las alertas al registrar actividad en la localidad fronteriza de Villazón el jueves por la noche.
A partir de allí, los investigadores lograron reconstruir el itinerario que siguió el agente en territorio boliviano:
En cuanto a los pasos a seguir para su repatriación, el fiscal Mendivil detalló que los elementos recolectados indican que Martínez ingresó de manera irregular a Bolivia, evadiendo los controles formales de fronteras.
Bajo este escenario jurídico-administrativo, desde la fiscalía estiman que las autoridades migratorias y de seguridad del Estado plurinacional optarán por expulsarlo y entregarlo formalmente a sus pares argentinos. Por estas horas, diplomáticos y fuerzas de seguridad de ambos países terminan de definir el protocolo, los plazos y las condiciones operativas para concretar el traslado del efectivo hacia La Quiaca.