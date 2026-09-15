    • 15 de septiembre de 2026 - 19:14

    Marcelo Andrés Castro, es el hombre que encontraron muerto en su departamento de Concepción

    El hombre fue hallado sin vida en una casa de calle Paraguay, en Capital. Su hermano había advertido que llevaba dos semanas sin verlo y dio aviso a la Policía.

    Conmoción en Concepción tras el hallazgo de un hombre muerto.&nbsp;

    Conmoción en Concepción tras el hallazgo de un hombre muerto. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre identificado como Marcelo Andrés Castro, de 50 años, fue encontrado muerto este lunes por la noche dentro de su departamento ubicado sobre calle Paraguay 307 Este, en Capital, en la zona de Concepción.

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    El hallazgo se produjo alrededor de las 20:55, luego de que su hermano, Carlos Castro, de 37 años, se presentara ante la Policía y manifestara su preocupación porque llevaba aproximadamente dos semanas sin tener contacto con Marcelo.

    Ante esta situación, personal policial se trasladó junto al denunciante hasta el domicilio. Al llegar, observaron a través de una de las ventanas, ubicada en el sector del baño, que el hombre se encontraba tendido en el piso y sin signos vitales.

    Frente al hallazgo se dio intervención a la UFI Delitos Especiales, que abrió actuaciones investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

    El ayudante fiscal de turno, Mario Quiroga, dispuso la intervención de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el departamento y luego ordenó que el legajo fuera remitido a la unidad fiscal especializada.

    El resultado de la autopsia reveló que las causas de la muerte fueron naturales. Por lo tanto, tras las tareas de rigor, el legajo será cerrado.

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