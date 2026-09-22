    • 22 de septiembre de 2026 - 07:56

    Se entregó el adolescente de 16 años señalado por el crimen de Uriel Ríos

    El principal sospechoso por el homicidio del joven de 17 años se presentó este lunes por la noche en Tribunales, acompañado por su abogado. La causa quedó en manos de la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia.

    Uriel Ríos, la víctima.

    Uriel Ríos, la víctima.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Uriel Ríos era estudiante del quinto año del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Rawson. 

    Uriel Ríos estuvo en una fiesta con unas 200 personas y todavía no pueden dar con su asesino

    La entrega se produjo alrededor de las 21, luego de que los investigadores lograran establecer su identidad. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, los testimonios de personas que estuvieron en la fiesta y el análisis de registros audiovisuales fueron elementos que permitieron avanzar sobre el sospechoso.

    El adolescente se presentó en el edificio de Tribunales ubicado sobre calle Rivadavia, en el centro sanjuanino. Según trascendió, llegó caminando desde calle Jujuy junto a su defensor e ingresó por la puerta principal.

    Una vez en el interior, fue recibido por efectivos policiales, quienes realizaron el procedimiento correspondiente y luego quedó a disposición de la Justicia de Menores.

    La investigación había comenzado bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, pero al confirmarse que el principal sospechoso tiene 16 años, los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz remitieron las actuaciones al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus. Ahora será la magistrada quien deberá determinar las medidas que correspondan mientras continúa la investigación por la muerte de Uriel.

    Cómo fue el crimen de Uriel Ríos

    El homicidio ocurrió durante la madrugada del lunes, después de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en una quinta del Médano de Oro, en Rawson, en el límite con Pocito. Al festejo habían concurrido alrededor de 200 jóvenes, pertenecientes principalmente a distintos colegios de la provincia.

    En las inmediaciones del lugar se produjo una pelea entre varios adolescentes que luego continuó fuera del predio. En ese contexto, Uriel Ríos, de 17 años, recibió una herida de arma blanca en el tórax.

    El joven fue trasladado al Hospital Rawson, pero murió como consecuencia de la gravedad de la lesión. Su hermano mellizo también resultó herido durante el enfrentamiento y posteriormente recibió el alta médica.

    Con la entrega del adolescente señalado como sospechoso, la causa avanza ahora bajo la órbita de la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia, que deberá profundizar la investigación y determinar su eventual responsabilidad en el homicidio.

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