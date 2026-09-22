Milei llegó a New York y elogió el discurso de Trump en la ONU: "Pocos entienden la magnitud de su liderazgo"

El presidente Javier Milei llegó este martes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplir una intensa agenda diplomática, económica y empresarial. Una de las novedades de último momento es la posibilidad de que mantenga un encuentro con Donald Trump durante una sesión extraordinaria del denominado Escudo de las Américas, prevista para esta tarde.

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Milei podría encontrarse con Trump durante una reunión del Escudo de las Américas en la ONU

La actividad está prevista para las 14:30 de Nueva York, 15:30 en Argentina, y originalmente contemplaba la participación del canciller Pablo Quirno y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Sin embargo, la incorporación de Trump modificó el escenario y abrió la posibilidad de un nuevo contacto entre ambos mandatarios.

Milei arribó por la mañana al aeropuerto John F. Kennedy y se trasladó hacia Manhattan en medio del operativo de seguridad desplegado por la Asamblea General de la ONU. El Presidente viajó acompañado por Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

Más allá del eventual encuentro con Trump, el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas será uno de los principales temas de la agenda presidencial. Milei tiene previsto plantear ante la Asamblea General la posición argentina y reclamar la reanudación de las negociaciones diplomáticas con el Reino Unido.

El tema adquiere especial relevancia luego de que el Gobierno argentino presentara la semana pasada un proyecto para reforzar las sanciones contra empresas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas. La iniciativa busca modificar el marco legal vigente y aumentar las sanciones frente a determinadas actividades desarrolladas sin autorización argentina.

En ese contexto, el eventual contacto con Trump podría darle a Milei un espacio para abordar la cuestión bilateral. El presidente estadounidense había planteado públicamente la posibilidad de intervenir como mediador entre Argentina y el Reino Unido si ambos países solicitaran esa participación.

Elogios para Trump

En la previa, el presidente de Estados Unidos Donald Trump expuso su agenda de seguridad y política exterior durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí afirmó que su Gobierno redujo la inmigración irregular, destruyó el programa nuclear iraní y puso fin a conflictos internacionales.

En ese marco, Milei destacó la exposición del líder republicano con un encendido posteo en las redes sociales: “MASTERCLASS. Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entiende la magnitud de su liderazgo. MAGA!”.

Reuniones con Rubio y Netanyahu

La agenda presidencial también contempla una reunión bilateral con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, durante la tarde. El encuentro tendrá una agenda abierta y se desarrollará en el marco de la relación estratégica entre ambos gobiernos.

Milei también sumó a su agenda un posible encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aunque esa reunión fue informada inicialmente como pendiente de confirmación oficial. El mandatario argentino mantiene una relación cercana con el gobierno israelí y con referentes de la comunidad judía en Nueva York.

Durante su estadía, además, visitará la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el reconocimiento denominado Ohev Yisrael, y mantendrá un encuentro con el rabino Simon Jacobson.

Una agenda cargada de reuniones económicas

El Presidente aprovechará sus aproximadamente 60 horas en Nueva York para mantener encuentros con empresarios, banqueros e inversores y presentar los lineamientos de su programa económico.

Entre las actividades previstas se encuentra su participación en el Consejo de las Américas, además de una exposición ante el Economic Club of New York, institución fundada en 1907 que ha recibido a numerosos líderes políticos y económicos internacionales.

También habrá un foro organizado por Argentina y Estados Unidos sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura, que contará con la participación de Quirno y del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El encuentro estará centrado en cuestiones vinculadas con la seguridad de las cadenas de abastecimiento y el comercio internacional.

Mientras tanto, Luis Caputo ya se encuentra en Manhattan y mantuvo reuniones con representantes del sector financiero. El ministro de Economía forma parte de la agenda paralela destinada a reforzar los contactos con inversores interesados en la Argentina.

Milei tiene previsto brindar este miércoles su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde volverá a plantear la posición argentina sobre Malvinas y abordará otros temas de política internacional. Su regreso al país está previsto para el jueves por la noche, con llegada a la Argentina durante la mañana del viernes.