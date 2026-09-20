    • 20 de septiembre de 2026 - 21:09

    Milei viaja a Estados Unidos para disertar ante la ONU y cumplir una intensa agenda en Nueva York

    El Presidente partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de Naciones Unidas. También recibirá un premio y mantendrá encuentros con economistas y empresarios.

    Javier Milei.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario partirá desde Buenos Aires a las 23 y llegará el martes por la mañana al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

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    La primera actividad oficial de Milei será el martes por la tarde en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde brindará una disertación y recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada a personalidades reconocidas por su respaldo al Estado de Israel.

    Durante esa jornada, el Presidente también mantendrá reuniones con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín. El primero es un referente mexicano vinculado al pensamiento liberal, mientras que el segundo es profesor de la Universidad de Columbia.

    La actividad central de la visita será su participación en el Debate General de la Asamblea de la ONU, donde Milei pronunciará un discurso ante representantes de los países miembros. Luego, tiene previsto participar de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute.

    La agenda continuará con un encuentro con empresarios y referentes de Americas Society/Consejo de las Américas, encabezado por su titular, Susan Segal. La jornada finalizará con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

    El jueves, antes de emprender el regreso a la Argentina, Milei expondrá en The Economic Club of New York, un foro estadounidense dedicado al debate de cuestiones económicas, sociales y políticas. Está previsto que el mandatario regrese al país el viernes por la mañana.

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