    • 22 de septiembre de 2026 - 08:42

    Milei podría encontrarse con Trump durante una reunión del Escudo de las Américas en la ONU

    El Presidente llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este martes compartirá una actividad con el mandatario estadounidense, cuya presencia fue confirmada por la Casa Blanca.

    Donald Trump y Javier Milei.

    Donald Trump y Javier Milei.

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    El presidente Javier Milei llegó este martes a Nueva York, donde desarrollará una intensa agenda diplomática y política durante su participación en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las actividades que concentra la atención es el encuentro del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

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    La Casa Blanca confirmó la participación de Donald Trump en la sesión prevista para este martes, por lo que Milei y el mandatario estadounidense podrían coincidir allí. El eventual encuentro se produciría en medio de la estrecha relación que ambos gobiernos mantienen y de las gestiones argentinas para avanzar en distintos temas de la agenda bilateral.

    Milei y Trump, cara a cara en Nueva York

    Hasta las últimas horas, no estaba confirmada una reunión bilateral formal entre ambos presidentes. Sin embargo, la coincidencia en la actividad del Escudo de las Américas abre la posibilidad de que mantengan un contacto durante la jornada.

    La iniciativa fue diseñada por la administración de Trump como un espacio de cooperación regional frente al narcotráfico, el crimen organizado y las organizaciones criminales vinculadas con actores externos. La participación de Milei se encuadra en el vínculo que Argentina busca profundizar con Estados Unidos.

    Además, el mandatario argentino tiene previsto mantener un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien cumple un papel central en la política exterior de la administración Trump. La reunión forma parte de una agenda que también incluye actividades con empresarios, economistas y referentes del ámbito internacional.

    La agenda de Milei en la ONU

    El Presidente permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves y este miércoles tendrá como principal actividad su participación ante la Asamblea General de la ONU. Allí tiene previsto abordar el rol del organismo internacional, la regulación de la inteligencia artificial y reiterar el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

    El viaje también contempla exposiciones ante sectores empresarios y financieros de Estados Unidos. Milei participará de actividades organizadas por el Consejo de las Américas y el Club Económico de Nueva York, donde expondrá sobre su programa económico y la orientación de su gobierno.

    De esta manera, la posible coincidencia con Trump se convirtió en uno de los puntos destacados de la agenda presidencial en Nueva York, aunque por el momento el Gobierno argentino no confirmó una reunión bilateral específica entre ambos mandatarios.

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