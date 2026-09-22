    • 22 de septiembre de 2026 - 16:41

    Andy Burnham se reunió con Donald Trump en Nueva York y trataron el tema de las Islas Malvinas

    En su primer encuentro oficial con el mandatario estadounidense, el primer ministro británico destacó una "buena conexión" y abordó la agenda bilateral en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo este martes su primer encuentro oficial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). La reunión, que se extendió más allá de los 30 minutos previstos, incluyó entre sus ejes centrales la situación de las Islas Malvinas, luego de que el líder norteamericano sugiriera la posibilidad de revisar su postura sobre el archipiélago disputado entre el Reino Unido y la Argentina.

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    Tras el cara a cara, el líder laborista declaró ante los medios que ambos mandatarios establecieron una “buena conexión” y repasaron una amplia variedad de temas bilaterales y geopolíticos.

    Elogios de Trump y nuevo escenario bilateral

    A pesar de las previas inquietudes en Londres sobre cómo se desarrollaría la cumbre, la sintonía entre ambos líderes sorprendió. Trump dejó de lado las diferencias pasadas respecto al conflicto en Medio Oriente y calificó a Burnham como “un hombre de negocios nato”.

    Ante las banderas de ambos países, el mandatario estadounidense afirmó que los vínculos transatlánticos se encuentran en un momento óptimo: "Sobre la base de nuestra relación con el primer ministro Andy, creo que nos está yendo muy bien", aseguró, destacando que la relación actual es superior a la que mantenía con el anterior jefe de Gobierno británico, Keir Starmer.

    Diferencias y diálogo abierto

    El distanciamiento previo con la administración británica se había originado por la negativa del Reino Unido a sumarse a las operaciones militares junto a Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, Burnham restó dramatismo a la situación y reconoció que Trump tuvo "la amabilidad de escucharnos" sobre asuntos comerciales y sobre la soberanía de las Malvinas.

    Con esta cumbre en Nueva York, el flamante primer ministro británico busca consolidar los lazos con Washington en el inicio de su gestión, manteniendo abiertas las negociaciones en temas clave para la política exterior del Reino Unido.

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