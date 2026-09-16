Medios británicos anticipan una reunión entre Trump y Burnham en plena tensión por Malvinas

Donald Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, podrían reunirse por primera vez cara a cara la próxima semana en Nueva York , según informaron este miércoles distintos medios del Reino Unido. El eventual encuentro se produciría durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en un momento de renovada tensión en torno a las Islas Malvinas, luego de las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la disputa entre Argentina y Gran Bretaña.

Trump advirtió que un conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas sería un "desastre potencial"

The Guardian informó que funcionarios británicos vienen preparando desde el mes pasado un posible encuentro presencial entre ambos mandatarios. Burnham viajará a Nueva York para participar por primera vez como primer ministro de la Asamblea General de la ONU, en lo que será uno de sus compromisos internacionales más relevantes desde su llegada a Downing Street.

La reunión, sin embargo, todavía no fue confirmada oficialmente. Downing Street ratificó la presencia del premier británico en la Asamblea, pero aclaró que las reuniones bilaterales suelen terminar de definirse sobre la marcha debido a la intensa agenda que rodea al encuentro de líderes mundiales.

The Telegraph también aseguró este miércoles que se espera un encuentro entre Burnham y Trump durante la cumbre de Naciones Unidas. The Sun fue en la misma dirección y señaló que el mandatario británico mantendría una reunión con el presidente estadounidense al margen de la Asamblea.

Aunque sería la primera vez que ambos se encuentren personalmente desde que Burnham asumió como primer ministro, ya mantuvieron al menos dos conversaciones telefónicas. Según The Guardian, en esos contactos abordaron asuntos internacionales como la guerra en Ucrania y Medio Oriente, mientras que en su comunicación más reciente también hablaron sobre economía.

La agenda definitiva de un eventual cara a cara todavía no trascendió y, hasta el momento, ninguno de los medios británicos consultados informó que Malvinas vaya a formar parte de las conversaciones. Sin embargo, la posibilidad del encuentro adquiere relevancia para Argentina por el contexto en el que se produciría.

El antecedente inmediato de las declaraciones sobre Malvinas

Días atrás, Trump volvió a referirse públicamente a las Islas Malvinas. The Sun informó el 12 de septiembre que el presidente estadounidense sostuvo que podría intervenir para intentar resolver una eventual disputa entre Argentina y el Reino Unido y calificó la posibilidad de un nuevo conflicto armado como un escenario potencialmente desastroso.

Las declaraciones se produjeron durante una intervención en Irlanda en la que Trump también manifestó su respaldo a una eventual reunificación irlandesa, otra cuestión sensible para Londres. The Guardian registró esas declaraciones y señaló posteriormente que la posición expresada por el estadounidense contrastó con la postura de Burnham, cuyo gobierno sostuvo que actualmente no están dadas las condiciones previstas en el Acuerdo de Viernes Santo para convocar un referéndum.

En ese escenario, la posible reunión de Nueva York será seguida de cerca. Por ahora, no existe confirmación de que la cuestión Malvinas vaya a integrar la agenda, pero el eventual encuentro entre Trump y Burnham llegaría apenas días después de que el presidente estadounidense volviera a colocar públicamente el conflicto de soberanía en discusión.

The Guardian / The Telegraph / The Sun