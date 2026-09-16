    • 16 de septiembre de 2026 - 08:59

    Sri Nihal, el niño que evita con el reciclaje de pilas un desastre medioambiental: conocé al pequeño activista

    La iniciativa surgió para responder a la necesidad de reciclar pilas usadas e involucrar activamente a la sociedad en el cuidado del planeta.

    El niño activista medioambiental indio-estadounidense Sri Nihal Tammana. Foto: Gentileza

    El niño activista medioambiental indio-estadounidense Sri Nihal Tammana. Foto: Gentileza

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    Por Sofía Hache

    En 2019, el niño activista medioambiental indio-estadounidense Sri Nihal Tammana fundó en Estados Unidos la organización sin fines de lucro Recycle My Battery. La iniciativa surgió para responder a la necesidad de reciclar pilas usadas e involucrar activamente a la sociedad en el cuidado del planeta.

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    Para cumplir este objetivo, la entidad instala contenedores gratuitos de reciclaje y desarrolla campañas educativas orientadas a niños y adultos. Este esquema de concientización comunitaria ha permitido informar a más de 85 millones de personas sobre la importancia de gestionar estos residuos.

    El mecanismo de recolección y concientización comunitaria

    El modelo de trabajo aborda la problemática de los desechos mediante la colocación de contenedores gratuitos de recolección y la capacitación directa de la población. La iniciativa facilita puntos de acopio accesibles en espacios comunitarios y capacita a la ciudadanía para asegurar que las baterías usadas no terminen en la basura común.

    En paralelo, la organización impulsa competencias escolares como el Battery Challenge, un certamen que motivó a los estudiantes a recolectar más de 300.000 unidades en pocos meses. La red global se sostiene gracias al trabajo de más de 1.000 jóvenes voluntarios en diversos países.

    La labor de Tammana ha sido incluida en libros de texto escolares en Alemania y difundida por cadenas como CNN, Fuji TV y la BBC. Asimismo, en octubre de 2023, Recycle My Battery batió un récord Guinness al formar la línea de baterías más larga del mundo con 31.204 unidades.

    Reconocido con galardones como el premio CNN Heroes Young Wonder y la nominación a finalista del Premio Internacional de la Paz Infantil, el activista demuestra el impacto de la acción juvenil organizada.

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