    • 23 de septiembre de 2026 - 17:52

    Cómo es el centro educativo que impulsó Shakira para cambiarle la vida a 1.700 chicos

    A través de su fundación Pies Descalzos, la artista colombiana aportó una cifra millonaria para levantar una moderna institución educativa en Cartagena que hoy alberga a 1,700 alumnos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El compromiso social de las grandes figuras de la música suele trascender los escenarios, y en el caso de Shakira, su labor filantrópica en Colombia se ha convertido en un modelo de transformación comunitaria. A través de su reconocida fundación Pies Descalzos, la cantante destinó una millonaria inversión para la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé, ubicada en la ciudad de Cartagena.

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    El proyecto, inaugurado formalmente en febrero de 2014, demandó una inversión global estimada en ocho millones de dólares. De ese total total, la intérprete aportó cerca de cuatro millones de dólares —lo que representó el 46% del presupuesto total—, mientras que el resto de los fondos se completó mediante una alianza estratégica entre el sector público y diversas entidades del ámbito privado.

    Un complejo educativo de primer nivel

    Levantado sobre un terreno de 7.780 metros cuadrados en el populoso barrio La María, el establecimiento fue diseñado con una capacidad para albergar a 1.700 alumnos de distintas edades, cubriendo desde la primera infancia hasta los niveles primario y secundario.

    La infraestructura destaca por su magnitud y funcionalidad, contando con 55 espacios diferenciados que incluyen:

    • Aulas especializadas para distintas disciplinas.
    • Una biblioteca totalmente equipada.
    • Comedor escolar.
    • Instalaciones deportivas para la recreación y el deporte.

    Un centro comunitario destinado a integrar a las familias de la zona.

    Más allá de la educación tradicional, el complejo funciona como un núcleo de desarrollo integral y contención social, buscando transformar las realidades de los sectores más vulnerables de la región a través de la educación pública de calidad.

    Un legado de inversión social

    Esta obra se mantiene como uno de los hitos más importantes dentro de la labor humanitaria de la artista colombiana, quien a lo largo de los años ha replicado este modelo de intervención social en otras regiones vulnerables de su país natal. La articulación entre la figura pública, el Estado y el sector privado demuestra cómo la educación puede convertirse en una herramienta real de cambio para las comunidades.

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