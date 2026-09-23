    • 23 de septiembre de 2026 - 13:16

    Rubén Ramos conquistó el oro y sumó otra medalla sanjuanina para Argentina en los ODESUR

    El ciclista sanjuanino se consagró campeón en la prueba madison masculina junto a Marcos Méndez. La dupla argentina le dio al país una nueva alegría en el ciclismo de pista.

    Rubén Ramos. Foto de archivo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La bandera argentina volvió a subir al podio en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 gracias al talento sanjuanino. Rubén Ramos Meglioli se quedó con la medalla de oro en la prueba madison masculina de ciclismo de pista, acompañado por Marcos Méndez, en una competencia cargada de intensidad y estrategia.

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    La dupla argentina completó los 120 giros previstos y cerró su actuación con un total de 43 puntos, superando a los equipos de Chile y Perú, que finalizaron en el segundo y tercer lugar con 31 unidades cada uno.

    Con esta conquista, Ramos Meglioli volvió a ser protagonista en la delegación nacional y aportó una nueva medalla con sello sanjuanino. Además del oro en madison, el ciclista ya había conseguido una presea en persecución por equipos, reafirmando su gran rendimiento en la competencia continental.

    La victoria de Ramos se suma a las anteriores medallas obtenidas por representantes de San Juan en estos Juegos: Gonzalo Molina en BMX Racing; Mateo Kalejman y Delfina Dibella en contrarreloj individual de ciclismo de ruta; y Maribel Aguirre en madison de ciclismo de pista.

    El aporte sanjuanino a la delegación argentina continúa creciendo y todavía quedan atletas con posibilidades de sumar nuevos logros. Lucas Garcés, en tiro con arco, y Samuel Guidi Correa junto a Benjamín Flores, en vóley indoor, mantienen vivas las expectativas de seguir agregando medallas para Argentina.

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