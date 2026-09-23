Maribel Aguirre ganó el bronce y San Juan sumó su quinta medalla en los ODESUR

La ciclista sanjuanina subió al podio junto a Abril Garzón en la prueba madison femenina. Argentina terminó tercera, detrás de Colombia y Chile.

San Juan sumó este miércoles su quinta medalla en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. La sanjuanina Maribel Aguirre, junto a Abril Garzón, conquistó la medalla de bronce en la especialidad madison femenina de ciclismo de pista.

La dupla argentina completó los 80 giros al circuito y acumuló 14 puntos, resultado que le permitió quedarse con el tercer puesto. Colombia se llevó el oro con 35 unidades, mientras que Chile obtuvo la medalla de plata con 25 puntos.

De esta manera, Aguirre se convirtió en la quinta sanjuanina en conseguir una medalla para la delegación argentina en esta edición de los Juegos ODESUR. La ciclista se sumó a Rubén Ramos, ganador de la presea en persecución por equipos; Gonzalo Molina, plata en BMX Racing; Mateo Kalejman, oro en contrarreloj individual; y Delfina Dibella, bronce también en la contrarreloj individual de ciclismo de ruta.