    • 23 de septiembre de 2026 - 14:05

    Desamparados le ganó a Banfield en Buenos Aires y se metió en los octavos de final del Nacional Seniors

    El equipo Seniors +50 de Sportivo derrotó 3-2 a Banfield en Capital Federal y avanzó en la Copa Federal-Liga Nacional de Clubes Seniors.

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    Sportivo Desamparados sigue en carrera y ya tiene su lugar asegurado en los octavos de final de la Copa Federal-Liga Nacional de Clubes Seniors. El equipo Seniors +50 consiguió un triunfazo en Capital Federal, donde derrotó por 3 a 2 a Banfield en un partido intenso y cargado de emociones.

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    La gran figura de la tarde fue Andrés García. El delantero tuvo una actuación sobresaliente y se convirtió en el protagonista absoluto del triunfo al marcar los tres goles del conjunto puyutano. Con su hat-trick, García fue determinante para que Desamparados pudiera quedarse con una victoria de enorme valor.

    El equipo víbora afrontó el compromiso con la ilusión de continuar avanzando en la competencia y terminó consiguiendo un resultado que le permite meterse entre los mejores. Ahora, el próximo objetivo serán los octavos de final, instancia que se disputará el mes próximo.

    Por el momento, Desamparados todavía no conoce a su próximo rival. La localía también está por definirse: si el encuentro no se juega nuevamente en Buenos Aires, existe la posibilidad de que el conjunto sanjuanino pueda ser local ante alguno de los equipos del interior.

    Para este compromiso en Capital Federal, Desamparados, equipo dirigido por Claudio Lobos, estuvo integrado por Tribilín Bustos, Eduardo Castro, Chiche Castro, Kili Arrieta, Santiago Mazzei, Raúl Quintero, Andrés García, Pato Mallea, Gerardo Pinto, Claudio Lobos, Leo Dávila, Julio Fernández, Julio Escudero y Mario Peze.

    También forman parte del plantel, aunque en esta oportunidad no pudieron viajar por cuestiones personales o laborales, Julio González, Guti Castro, Flaco Dillon, Toti Fernández, Ricky Moya, Mario Lucero y Mario Pozo.

    Con el pasaje a octavos ya asegurado, Desamparados celebra una victoria que ratifica el compromiso de un grupo que sigue representando los colores de la institución y que ahora va por un nuevo desafío en la Copa Federal.

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