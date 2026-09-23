El Gran Premio Argentino Histórico llega a San Juan con más de 100 autos

San Juan se prepara para recibir este jueves una nueva edición del Gran Premio Argentino Histórico , una de las competencias de regularidad más tradicionales del país. La prueba, organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) , reunirá a más de un centenar de vehículos históricos y combinará automovilismo, turismo y solidaridad.

Desamparados le ganó a Banfield en Buenos Aires y se metió en los octavos de final del Nacional Seniors

La caravana llegará a la provincia durante la quinta etapa de la competencia, que comenzó el viernes 18 de septiembre y finalizará el viernes 25 en Córdoba. El recorrido incluye distintos puntos de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan , en un itinerario que permite a los participantes atravesar algunos de los principales caminos turísticos del país.

La etapa de este jueves tendrá un recorrido de aproximadamente 623 kilómetros desde San Fernando del Valle de Catamarca . Los vehículos ingresarán a San Juan por la Ruta Nacional 150 , atravesarán el acceso al Parque Provincial Ischigualasto y continuarán hacia Jáchal.

Desde allí, la caravana tomará la Ruta Nacional 40 y pasará por Talacasto, Villicum y Albardón hasta ingresar al área metropolitana. El tramo final será por el lateral de avenida Circunvalación hasta Scalabrini Ortiz, para luego continuar por Falucho y avenida España hasta el Centro Cívico , donde está prevista la llegada de los vehículos alrededor de las 18 .

La competencia forma parte del Campeonato CODASUR de Regularidad Histórica y mantiene además su tradicional perfil solidario junto a Cáritas Argentina , con la recolección de alimentos no perecederos durante las diferentes etapas.

El viernes, la despedida desde el Aldo Cantoni

El paso por San Juan continuará hasta el viernes 25 de septiembre, cuando se dispute la sexta y última etapa del Gran Premio. La largada será a las 9 desde el estadio Aldo Cantoni, con Córdoba como destino final.

Los vehículos tomarán Urquiza hacia el norte, continuarán por el lateral de Circunvalación y luego accederán a la Ruta Nacional 20. El recorrido seguirá por Caucete y Bermejo, antes de continuar hacia Chepes y finalmente Córdoba, donde concluirá la vigésima tercera edición de la competencia.

Así, San Juan volverá a ser parte del recorrido del Gran Premio Argentino Histórico, una prueba que reúne autos de distintas épocas y que cada año combina la pasión por el automovilismo con el turismo y una acción solidaria.

_:empty]:hidden">