    • 23 de septiembre de 2026 - 13:21

    El hermano del Pipita Higuaín fue despedido de un club de la MLS tras un episodio con una árbitra

    El exfutbolista argentino dejó de ser el entrenador del Columbus Crew 2 luego de ser señalado por la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos por un episodio de abuso físico y un comentario sexista.

    Federico Higuaín

    Federico Higuaín

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Federico Higuaín fue despedido como entrenador del Columbus Crew 2, equipo filial de la franquicia estadounidense, luego de un episodio protagonizado con una árbitra durante un partido de la MLS Next Pro. El club confirmó su salida después de revisar internamente lo ocurrido.

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    El hecho denunciado ocurrió el 23 de agosto, después de un encuentro frente a Huntsville City FC. Según la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA), el entrenador tomó con fuerza la mano de la jueza y se negó a soltarla pese a que ella le pidió que se detuviera en tres oportunidades.

    La organización arbitral también señaló que el episodio estuvo acompañado por un comentario sexista dirigido a la oficial: “No olvides que este es un juego de hombres”, según la denuncia difundida por el sindicato.

    Por el incidente, Higuaín había recibido una tarjeta roja y una suspensión de dos partidos. La PSRA cuestionó la sanción y sostuvo que, de acuerdo con las normas de U.S. Soccer, tanto el agarre con fuerza como los actos de discriminación contemplan suspensiones mínimas de tres encuentros.

    Tras la difusión del comunicado arbitral, distintos medios estadounidenses identificaron a Higuaín como el entrenador involucrado. Finalmente, el Columbus Crew comunicó su desvinculación. Issa Tall, gerente general de la institución, explicó que, luego de las conversaciones mantenidas durante la semana y de una revisión de lo ocurrido, consideraron que no se habían cumplido los estándares que el club exige a quienes están al frente de sus equipos.

    Higuaín, de 41 años, había asumido como entrenador del Crew 2 en enero de 2025. Antes había tenido una extensa carrera como futbolista y fue una de las figuras históricas del Columbus Crew, donde jugó durante ocho temporadas. También pasó por River Plate, Nueva Chicago, América de México e Inter Miami, entre otros clubes.

    La salida puso fin a su ciclo como entrenador del filial, que compite en la MLS Next Pro, la competencia de desarrollo vinculada a la Major League Soccer.

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