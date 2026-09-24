Argentina recibe al Papa: presentaron la canción oficial para la visita de León XIV

La obra fue elegida entre las composiciones recibidas en el concurso convocado para la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Sus autores son Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

La canción “Argentina con el Papa León” fue presentada oficialmente este jueves como la obra que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La composición fue seleccionada como canción oficial luego de un proceso de evaluación entre las distintas propuestas recibidas desde diferentes puntos del país.

La letra y la música pertenecen a Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes resultaron ganadores del concurso convocado especialmente con motivo de la llegada del Santo Padre. La obra será utilizada en las distintas celebraciones, encuentros y actividades previstas durante la visita apostólica.

Desde la organización destacaron la gran cantidad y diversidad de canciones que fueron presentadas para la convocatoria. Según explicaron, se recibieron composiciones interpretadas por niños, jóvenes, adultos y comunidades, con distintos estilos y ritmos que buscaron expresar la alegría por la llegada del Papa a la Argentina.

La selección, señalaron, implicó un proceso de discernimiento debido a la cantidad de propuestas recibidas. Al anunciar la canción elegida, expresaron el deseo de que todos los argentinos puedan sentirse representados en la obra y cantarla durante las actividades vinculadas con la visita de León XIV.

Además, desde la organización propusieron generar espacios pastorales para que las demás canciones compuestas especialmente para la ocasión también puedan ser interpretadas y difundidas, como una manera de valorar el trabajo realizado por los distintos autores y comunidades.