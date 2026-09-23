La nueva apuesta bancaria en Argentina para competir contra Mercado Pago usando IA

El mercado de las billeteras virtuales y los medios de pago en la Argentina atraviesa una transformación sin precedentes, impulsada ahora por la convergencia entre la banca tradicional y la tecnología conversacional. Un consorcio de bancos nacionales anunció el lanzamiento de una innovadora funcionalidad en su aplicación compartida su principal apuesta para disputar el liderazgo del sector a plataformas consolidadas como Mercado Pago que permite operar de forma íntegra mediante la integración con ChatGPT.
La herramienta fue desarrollada bajo estrictos protocolos de seguridad informática y encriptación de datos, permitiendo que los usuarios vinculen sus cuentas bancarias al asistente virtual de OpenAI. De este modo, la operatoria cotidiana se simplifica a una simple charla de chat, donde la persona puede emitir instrucciones utilizando lenguaje cotidiano y natural.
Cómo funciona y qué operaciones se pueden realizar
La interfaz conversacional está programada para interpretar comandos de todos los días sin necesidad de navegar por menús complejos o ingresar a múltiples solapas dentro de la aplicación tradicional. Entre las principales transacciones habilitadas se destacan:
Transferencias inmediatas: Es posible enviar dinero a contactos agendados o a un CBU/CVU dictando la orden de manera directa (por ejemplo, con la instrucción: «Transferile cinco mil pesos a Juan por el almuerzo»).
Pago de servicios y facturas: La inteligencia artificial localiza de forma automática las boletas pendientes asociadas al DNI o CUIT del titular y procesa el pago tras una confirmación de seguridad.
Consultas financieras en tiempo real: El sistema permite verificar saldos disponibles, chequear los últimos movimientos de las tarjetas o consultar el rendimiento de los fondos de inversión al instante.
La pulseada por el dominio de las fintech
Este lanzamiento estratégico se inscribe en una ofensiva más amplia de la banca tradicional por recuperar terreno frente a las billeteras digitales y los gigantes tecnológicos que dominan el ecosistema de pagos masivos en el país. Al incorporar la inteligencia artificial generativa como canal cotidiano de interacción, las entidades buscan ofrecer una experiencia de usuario sumamente ágil, moderna y diferencial, apuntando a captar a los sectores más habituados a la digitalización.