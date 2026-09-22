Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo de inversión de US$6.000 millones para infraestructura y energía

Argentina y Estados Unidos avanzarán este miércoles en un nuevo esquema de financiamiento para obras de infraestructura, energía y cadenas de suministro , con un monto inicial que ronda los US$6.000 millones y que tendría como principal destino al proyecto Argentina LNG, según información publicada por medios argentinos a partir de fuentes oficiales.

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El anuncio se realizará en Nueva York , durante un foro bilateral sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura organizado en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participarán el canciller Pablo Quirno , el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , entre otros funcionarios.

El proyecto que aparece como caso testigo es Argentina LNG , una iniciativa de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG para desarrollar la producción y exportación de gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta. La documentación presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contempla una inversión total de US$51.000 millones para las distintas etapas de producción, transporte, procesamiento y exportación.

El esquema de financiamiento que se negocia contempla la participación del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank) y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) , junto con capital privado. La propia Cancillería había informado en febrero que ambas instituciones estadounidenses trabajarían para respaldar inversiones en sectores considerados estratégicos de la Argentina.

Argentina LNG prevé una primera capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL , con posibilidad de ampliarla a 18 millones. El desarrollo contempla dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías, en Río Negro, además de infraestructura para transportar el gas desde Neuquén y procesar los líquidos asociados.

La iniciativa se abastecerá con gas de Vaca Muerta y contempla una estructura accionaria en la que YPF tendría el 36%, mientras que Eni y XRG contarían con participaciones del 32% cada una. La compañía argentina prevé avanzar hacia la decisión final de inversión durante noviembre.

El entendimiento bilateral se inscribe, además, en una agenda más amplia entre Buenos Aires y Washington que incluye energía, infraestructura y minerales críticos. En febrero, ambos países firmaron un acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos y también suscribieron un marco específico para garantizar el suministro y procesamiento de minerales críticos.

La agenda energética y los minerales críticos

La búsqueda de financiamiento para proyectos argentinos se produce en un contexto internacional en el que Estados Unidos procura diversificar sus cadenas de suministro de energía y minerales estratégicos. En ese sentido, el Gobierno argentino viene planteando el desarrollo de Vaca Muerta y de recursos como litio y cobre como parte de la agenda de cooperación bilateral.

Durante una conferencia oficial realizada en febrero, Quirno había señalado que los minerales críticos tienen una importancia que excede el intercambio comercial y que el objetivo es avanzar hacia cadenas de suministro previsibles y seguras. También aclaró en aquella oportunidad que el entendimiento con Estados Unidos no implicaba excluir automáticamente a otros países de las inversiones en esos sectores.

El foro de este miércoles buscará llevar esa agenda a proyectos concretos de infraestructura y financiamiento. Si se confirma el esquema de US$6.000 millones, Argentina LNG será el primer gran proyecto sobre el que se concentrará el nuevo mecanismo de apoyo estadounidense, mientras el Gobierno busca ampliar el flujo de inversiones hacia otros sectores vinculados con la energía, la minería y las exportaciones.