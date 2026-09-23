Buscan a un argentino desaparecido en Italia: llevaba tres meses sin contacto con su familia

La familia de Nicolás Merlano , un argentino de 42 años, continúa con la búsqueda del hombre, cuyo paradero se desconoce desde hace aproximadamente tres meses en Italia . Antes de desaparecer, había sufrido un robo y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad, según relató su hermana Daniela.

La Justicia autorizó a "Chiqui" Tapia a viajar a la sede de la CONMEBOL en Paraguay

La última comunicación que tuvieron sus familiares fue un audio enviado el 27 de junio , en el que Nicolás contó que le habían robado el dinero que tenía para el viaje y que no contaba con recursos para regresar a la Argentina.

“Yo me volvería si es por mí. Pero, ¿sabés cuánto tengo? Cinco centavos de euro en el bolsillo y $12.000”, relató en el mensaje, según el audio difundido por Telenoche.

Merlano tenía previsto regresar al país el 28 de agosto , cuando vencía su visa de turista, pero no podía afrontar el costo de modificar el vuelo. Su pasaje de regreso era hacia Madrid , desde donde debía continuar el viaje.

En el audio también manifestó que no tenía comida ni un lugar donde dormir y que desconocía cómo llegar hasta el consulado argentino para pedir asistencia.

Según contó su hermana, el hombre había llegado a dormir dos noches en la calle después del robo. En ese contexto, un hombre de origen parisino se habría acercado y le habría ofrecido trabajo. La familia no pudo establecer con precisión en qué lugar se encontraba.

“Estaba en una situación de vulnerabilidad porque le habían robado su dinero para el viaje”, explicó Daniela, quien agregó que después de ese contacto la familia perdió toda comunicación con Nicolás.

Interpol activó una alerta amarilla

Luego de varios días con el celular apagado, los familiares se comunicaron con la Cancillería argentina para informar la situación. Tras reunir la documentación requerida, realizaron la denuncia correspondiente.

De acuerdo con el relato de la familia, Interpol activó una alerta amarilla a fines de julio como parte de las acciones destinadas a localizarlo.

Los allegados también intentan reconstruir los últimos movimientos de Nicolás y determinar dónde pudo haber estado durante los días posteriores a su última comunicación.

La familia aseguró que las autoridades les recomendaron contactar a un abogado internacional para avanzar con distintas gestiones relacionadas con la búsqueda. Sin embargo, explicaron que no cuentan con los recursos económicos para afrontar ese gasto.

Mientras continúan las averiguaciones, sus familiares mantienen la búsqueda de Nicolás Merlano y solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con ellos.