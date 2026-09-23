    • 23 de septiembre de 2026 - 18:18

    La Justicia autorizó a "Chiqui" Tapia a viajar a la sede de la CONMEBOL en Paraguay

    Es un viaje relámpago para una reunión de clubes y su defensa pidió permiso a última hora porque el dirigente no tenía previsto ir. Dijo que fue llamado sobre la fecha por una autoridad del organismo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Claudio “Chiqui” Tapia obtuvo este miércoles autorización del juez en lo penal económico Diego Amarante para salir del país y asistir mañana a una reunión de clubes en la sede de la CONMEBOL en Paraguay, ante un pedido que su defensa hizo con “premura” porque el presidente de la AFA no tenía previsto ir al evento pero fue convocado por una autoridad del organismo.

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    Tapia está procesado por supuesta apropiación indebida de tributos de la AFA y tiene prohibida la salida del país en esta causa penal. Por ello debe pedir autorización ante cada viaje al exterior, como ocurrió durante el último Mundial de fútbol. Su defensa presentó el escrito en el juzgado en lo penal económico 10 el mismo día del viaje, este miércoles, con fecha de vuelta el viernes próximo. El destino es la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en la ciudad paraguaya de Luque.

    Estará presente mañana en reuniones de los clubes semifinalistas de la CONMEBOL Sudamericana y de la CONMEBOL Libertadores 2026. La defensa explicó que el dirigente había recibido una invitación el 18 de septiembre, pero no tenía previsto ir. Sin embargo, este miércoles “una autoridad de la CONMEBOL requirió su presencia, circunstancia que motivó la formulación inmediata de la petición” al juzgado, según supo Infobae de fuentes judiciales.

    El juzgado autorizó el viaje con una caución de 30 millones de pesos depositada en una cuenta bancaria. En un escrito que firmó él mismo, Tapia se comprometió a cumplir las condiciones impuestas. En esta ocasión y ante la “escasa antelación” del pedido no se requirió opinión a la fiscalía, teniendo en cuenta que en oportunidades anteriores no hubo objeciones.

    Pedidos de informes

    El 16 de septiembre pasado, en el marco de otra causa penal que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito en su rol como funcionario público en el CEAMSE, se ordenó enviar un exhorto internacional a la CONMEBOL para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago.

    La decisión fue del juez federal Ariel Lijo, quien dispuso esa medida a pedido del fiscal del caso Gerardo Pollicita, como parte de la investigación en la cual también levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia. El organismo con sede en Paraguay deberá responder al juzgado en cuanto reciba la rogatoria internacional.

    Retención de aportes

    En la causa a cargo de Amarante donde tiene prohibida la salida del país, que se lleva en el fuero en lo penal económico, Tapia ya está procesado sin prisión preventiva por “apropiación indebida de tributos” en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravada en otras 17 por no depositar en tiempo y forma en ARCA retenciones que hizo la AFA por esos rubros. Está embargado por 350 millones de pesos. La decisión quedó firme en la Cámara en lo Penal Económico. En la misma situación está el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

    Además, se los investiga por una ampliación de denuncia que hizo ARCA por supuesta evasión agravada con el uso de facturas truchas. Se trata del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por una suma que asciende a $289.336.519 y una posible “asociación ilícita fiscal”. Esta parte de la investigación está en etapa de prueba.

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