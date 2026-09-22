Tres cargos, nueve candidatos y una definición clave para la Justicia sanjuanina: quiénes tienen más chances

La Cámara de Diputados de San Juan definirá este jueves 24 de septiembre quiénes ocuparán tres cargos de relevancia dentro de la estructura del Poder Judicial. La decisión llegará después de que los postulantes que integran las ternas confeccionadas por el Consejo de la Magistratura completaran el período de entrevistas ante los legisladores.

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De esta manera, el proceso que comenzó con la evaluación y selección de candidatos por parte del Consejo de la Magistratura y continuó con el contacto presencial con los diputados llegará a su instancia final: la votación en el recinto. El presidente de Diputados, Fabián Martín, tiene un cronograma de reuniones con oficialistas y aliados para consensuar los nombres de los elegidos.

Los cargos en juego son la titularidad de una Sala de la Cámara Laboral, una fiscalía de Cámara y el puesto de asesor oficial de Menores e Incapaces. Se trata de tres funciones que quedaron vacantes y cuya cobertura requiere la intervención de la Cámara de Diputados.

Para la Cámara Laboral , la terna está integrada por Daniela Rivas, Federico Soria y Gustavo Razo . Es la vacante que mayor atención concentra, ya que quedó disponible luego de que Guillermo Baigorrí dejara ese lugar para asumir como fiscal General de la provincia. Pese a la inminencia de la votación, todavía no un preferido claro. Inicialmente el elegido era Soria a quien calificaron como "un muy buen profesional", pero luego sonó Razo quien, aparentemente, tiene cierta afinidad con el oficialismo provincial.

En tanto, para el cargo de fiscal de Cámara , los candidatos son Juan Manuel García Castrillón, Ignacio Achem y Nicolás Ayestaran . El favorito es Achem, como cada vez que el fiscal queda en una terna. Las fuentes lo posicionan por su relación familiar con el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Sin embargo, tal como sucedió en ocasiones anteriores, puede quedar en el camino.

La tercera terna corresponde al cargo de asesor oficial de Menores e Incapaces y está integrada por Yanina Peri, Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos. Es un puesto importante en la dinámica judicial, pero políticamente genera poco interés.

Las entrevistas realizadas durante septiembre constituyeron una instancia tradicional dentro del mecanismo legislativo de designación. Si bien no son un requisito obligatorio para definir los cargos, permiten que los diputados conozcan personalmente a los postulantes antes de avanzar con la discusión y la votación.

Ahora, con esa etapa ya concluida, la definición queda concentrada en el recinto. Los legisladores deberán elegir a uno de los tres integrantes de cada terna para completar las vacantes.

Las nueve candidaturas surgieron del proceso llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar y elevar las ternas para los cargos judiciales que posteriormente deben ser definidos por la Legislatura.

La conformación de las ternas estuvo encabezada por el entonces presidente del Consejo de la Magistratura y ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, junto con la representante del Ejecutivo, Laura Palma; la representante del Legislativo, Fernanda Paredes; y los representantes de la abogacía, Raúl Acosta y Valeria Torres.