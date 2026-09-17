    • 17 de septiembre de 2026 - 17:20

    Caucete: atraparon a un prófugo de la Justicia que se ocultaba en una vivienda

    El sujeto, de apellido Pimentel, era requerido por la UFI Delitos contra la Propiedad a raíz de numerosas denuncias de vecinos. Fue atrapado por efectivos de la Comisaría 9ª mientras se ocultaba en una vivienda ajena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo policial llevado a cabo por el personal de la Comisaría 9ª de Caucete permitió la detención de un sujeto de apellido Pimentel, quien se encontraba intensamente buscado por la Justicia provincial a raíz de una serie de ilícitos cometidos en la localidad de Pie de Palo.

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    Sobre el sospechoso pesaba una orden formal de búsqueda y detención emitida durante el mes de septiembre por la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, tras acumular múltiples denuncias radicadas a lo largo de este año por los vecinos damnificados de la zona.

    De acuerdo con la investigación, el modus operandi del acusado consistía en la sustracción sistemática de chapas, bicicletas y diversos efectos personales, un accionar delictivo que venía generando profunda preocupación e indignación entre los habitantes del paraje caucetero.

    La captura y el escondite

    Tras varios días de arduas tareas investigativas, seguimientos y averiguaciones encubiertas en distintos sectores del departamento, los uniformados lograron dar con el paradero exacto del prófugo.

    Al momento de ser interceptado, Pimentel se encontraba oculto en una vivienda ajena a su domicilio particular, cuyos ocupantes le habrían brindado refugio y resguardo con el claro objetivo de ayudarlo a evadir el accionar de la justicia.

    Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado de inmediato a los calabozos de la Comisaría Novena. Allí permanecerá alojado a la espera de las directivas que imparta la UFI interviniente, de cara a la realización de la audiencia de formalización donde deberá responder penalmente por las múltiples causas acumuladas en su contra.

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