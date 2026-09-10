    • 10 de septiembre de 2026 - 20:15

    Familias e instituciones de Caucete abordaron la problemática de los consumos

    Se realizó una actividad informativa sobre señales de alerta, en la Iglesia del Carmelo de María, en Villa Idependencia, Caucete.

    En Cauicete realizaron una charla sobre consumos problemáticos.

    En Cauicete realizaron una charla sobre consumos problemáticos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un valioso espacio de encuentro y diálogo vecinal, familias de Caucete se interiorizaron sobre el abordaje de los consumos problemáticos en adolescentes y jóvenes. La actividad tuvo como eje central la identificación de señales de alerta, pautas de acción temprana y las herramientas disponibles para pedir ayuda de manera oportuna en el departamento.

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    El encuentro se llevó a cabo en uno de los salones comunitarios de la iglesia del Carmelo de María, ubicada en la histórica Villa Independencia. La convocatoria logró reunir a un público diverso y comprometido, entre los que se destacaron padres de familia, docentes, responsables de entidades deportivas y culturales, así como referentes sociales de la zona, todos unidos por el propósito de articular acciones conjuntas de prevención y contención.

    Charla con profesionales locales

    La jornada estuvo a cargo de los equipos técnicos y profesionales del Centro de Día local, entidad que trabaja diariamente en el acompañamiento y atención de esta problemática. La exposición fue liderada por un equipo interdisciplinario integrado por los psicólogos Alejandra Molina y Leandro Ríos, la acompañante terapéutica Carla Márquez y la trabajadora social Yamile Heredia.

    Durante la charla, los profesionales explicaron detalladamente cómo operan los dispositivos ministeriales dedicados a la Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos. Detallaron el trabajo de contención y seguimiento continuo que realizan con las personas en tratamiento ambulatorio o que residen en casas convivenciales. Asimismo, brindaron orientación clave a los asistentes sobre qué signos y comportamientos deben encender las alarmas en la convivencia familiar, de qué manera escuchar sin juzgar y actuar adecuadamente ante una sospecha de consumo, y a qué instituciones acudir para solicitar asistencia profesional.

    Tras la presentación teórica, el espacio se transformó en un enriquecedor ámbito de escucha donde los vecinos pudieron compartir realidades complejas, exponer sus dudas y canalizar inquietudes en un entorno seguro y de apoyo mutuo.

    Información de contacto y atención territorial en Caucete

    Al cierre de la reunión, se facilitaron los datos de contacto directos para quienes requieran orientación o un abordaje interdisciplinario específico. El Centro de Día funciona en la casa 20, manzana R del Barrio Pie de Palo, en la Villa Etelvina de Caucete.

    Los horarios de atención son los siguientes:

    • Lunes, martes, jueves y viernes: de 8 a 18, en la sede del Centro de Día (Barrio Pie de Palo).
    • Miércoles: de 8 a 13, en la sede del Centro de Día, mientras que por la tarde, de 13 a 18, la atención se traslada a la oficina de la Secretaría de Políticas Sociales del Municipio de Caucete.

    Dada la excelente recepción y la necesidad manifestada por la comunidad de seguir profundizando en la temática, las autoridades y el equipo técnico confirmaron que ya se encuentra programada una próxima charla informativa que se desarrollará en las instalaciones del club de Villa Independencia.

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