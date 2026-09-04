Caucete: se confirmó la fecha de la nueva edición de la Cabalgata Infantil a la Virgen Niña

La comunidad de Caucete ya se prepara para participar de la Cabalgata Infantil a la Virgen Niña que será en octubre.

La devoción gaucha vuelve a decir presente en Caucete con la confirmación de uno de los eventos tradicionalistas y religiosos más esperados del año. La Agrupación Gaucha Carlos Rocha ultima detalles para la organización de la 6ª Cabalgata Infantil a la Virgen Niña, una manifestación cultural y de fe que este año tendrá lugar el sábado 3 de octubre.

La tradicional travesía partirá desde la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, punto de concentración donde jinetes y familias darán inicio al recorrido. El trayecto culminará en la capilla de la Virgen Niña, ubicada en la localidad caucetera de El Rincón. Como en cada edición, se prevé una multitudinaria convocatoria que sumará a diversas agrupaciones gauchas tanto del departamento Caucete como de otros puntos de la provincia de San Juan, reafirmando una jornada que une la fe, la costumbre criolla y la esperanza de la comunidad.

Show artístico para el cierre en Caucete Al completar el recorrido y llegar a destino, la jornada continuará con actividades pensadas para el disfrute de los asistentes. Los participantes podrán presenciar un show artístico y compartir una tarde al aire libre. Desde la comisión organizadora invitan a todos los vecinos y visitantes a sumarse con sus equipos de mate, reposeras, mesitas y ganas de compartir en un ambiente distendido y festivo.