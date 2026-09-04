    • 4 de septiembre de 2026 - 11:23

    Caucete: se confirmó la fecha de la nueva edición de la Cabalgata Infantil a la Virgen Niña

    La comunidad de Caucete ya se prepara para participar de la Cabalgata Infantil a la Virgen Niña que será en octubre.

    Se viene una nueva Cabalgata Infantil a la Virgen Niña en Caucete.

    Se viene una nueva Cabalgata Infantil a la Virgen Niña en Caucete.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La devoción gaucha vuelve a decir presente en Caucete con la confirmación de uno de los eventos tradicionalistas y religiosos más esperados del año. La Agrupación Gaucha Carlos Rocha ultima detalles para la organización de la 6ª Cabalgata Infantil a la Virgen Niña, una manifestación cultural y de fe que este año tendrá lugar el sábado 3 de octubre.

    Leé además

    Captura de video de la detención. 

    [VIDEO] Así detuvieron a los dos ladrones que entraron a robar a la casa de dos jubiladas en Caucete
    La moto robada y recuperada por la Policía. 

    Robó una moto de una escuela y la encontraron horas después en otro establecimiento

    La tradicional travesía partirá desde la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, punto de concentración donde jinetes y familias darán inicio al recorrido. El trayecto culminará en la capilla de la Virgen Niña, ubicada en la localidad caucetera de El Rincón. Como en cada edición, se prevé una multitudinaria convocatoria que sumará a diversas agrupaciones gauchas tanto del departamento Caucete como de otros puntos de la provincia de San Juan, reafirmando una jornada que une la fe, la costumbre criolla y la esperanza de la comunidad.

    Show artístico para el cierre en Caucete

    Al completar el recorrido y llegar a destino, la jornada continuará con actividades pensadas para el disfrute de los asistentes. Los participantes podrán presenciar un show artístico y compartir una tarde al aire libre. Desde la comisión organizadora invitan a todos los vecinos y visitantes a sumarse con sus equipos de mate, reposeras, mesitas y ganas de compartir en un ambiente distendido y festivo.

    Esta celebración tradicional se ha consolidado como un clásico indiscutible en el calendario cultural caucetero, convocando año a año a distintas generaciones. Con la premisa compartida por la organización: “Que la fe, la tradición y la esperanza nos sigan uniendo... La Virgen Niña nos espera”, el evento promete renovar el entusiasmo local y volver a emocionar a las familias de diferentes departamentos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El aire comprimido usado por los menores y los elementos recuperados tras el robo.

    Nueve menores de entre 12 y 16 años amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron en una finca

         

    Detuvieron a un policía en Caucete acusado de agredir y amenazar con el arma a su expareja

    Gabriel Jesús Flores, de 42 años, y Sebastián Favio Retamar, de 43, los imputados y condenados por el robo. 

    Entraron a robar a la casa de dos jubiladas de 80 y 76 años y les robaron más de $1.000.000

    Lorenzo “Lolo” Agulles.

    Cruzó el océano por el hockey y volvió campeón: la aventura de un caucetero en África