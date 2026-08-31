Cruzó el océano por el hockey y volvió campeón: la aventura de un caucetero en África

Nunca había imaginado que el hockey podía llevarlo tan lejos. Mucho menos a África. Pero cuando apareció la posibilidad, Lorenzo “Lolo” Agulles no necesitó demasiado tiempo para decidirse. Si había una pista, un palo y una oportunidad de jugar, estaba dispuesto a ir hasta donde hiciera falta.

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Así fue como este chico de Caucete , de apenas 17 años, terminó cruzando el océano para jugar un torneo en Luanda, la capital de Angola, junto a su compañero de Hispano Tomás Pacheco . Y la aventura tuvo el mejor final posible: ambos regresaron como campeones.

Lolo llegó al país africano el 10 de agosto. Allí se sumó al Hóquei Clube da Vila Alice , un club relativamente nuevo que, según contó, nunca había conseguido un título. La apuesta del equipo era clara: incorporar a los dos jóvenes argentinos para intentar pelear por el campeonato.

La propuesta había llegado a través del “Tano” Belbruno , siempre vinculado al hockey internacional y que tuvo experiencia al frente de la selección de Angola. Él fue quien acercó los nombres de Lolo y Tomás para reforzar al conjunto africano.

“Al principio fue raro... ¿Angola? Uno suele pensar en países pero no Angola. Es algo que nunca se te ocurre”, contó Lolo. Pero hubo algo que pesó más que la distancia y lo desconocido: el hockey. “Lo practico desde los tres añitos, es un deporte que amo y dejo todo por él, por eso aunque me digan que tengo que ir hasta el fin del mundo para ir a jugar hockey, voy a ir”, describió.

La experiencia terminó superando cualquier expectativa. Los sanjuaninos disputaron dos torneos: el Juvenil, reservado para jugadores de entre 14 y 17 años, y el Junior, para chicos de 17 a 21. En ambos terminaron levantando la copa.

Campeón. El caucetero levantando la copa.

El desafío fue diferente en cada categoría. En Juveniles, Lolo y Tomás encontraron una competencia en la que pudieron marcar diferencias desde lo técnico. En Junior, en cambio, tuvieron enfrente a jugadores que en algunos casos les sacaban varios años y una importante diferencia física.

“Acá tienen un hockey que es muy físico, son más de ir para adelante con el cuerpo. No usan mucho la cabeza ni son tan habilidosos como en Argentina”, explicó Lolo. La técnica adquirida en San Juan terminó siendo una de las principales armas de los argentinos.

Categoría Sub 18.

En la semifinal Junior, además, tuvieron que atravesar el momento más complicado del torneo. Después de comenzar ganando, el partido se fue haciendo cada vez más parejo hasta terminar igualado. La definición fue por penales y allí el equipo consiguió el pasaje a una final que ya tenía un significado especial: era la primera vez que el Hoquei Clube da Vila Alice llegaba a esa instancia. “Se pusieron todos muy contentos, porque era la primera vez en su vida que llegaban a una final”, contó el sanjuanino.

La definición, en cambio, fue más tranquila. El equipo consiguió imponerse y Lolo pudo celebrar su segundo campeonato en suelo africano.

Pero el viaje no terminó en la pista. Durante las dos semanas que permaneció en Angola, el caucetero también conoció una cultura diferente, probó comidas nuevas y tuvo que acostumbrarse a otro idioma. La lengua oficial es el portugués, aunque la cercanía con el español facilitó la comunicación.

La comida fue quizás uno de los mayores desafíos. En el hotel Dream Space, donde se alojaron, compartían el día a día con una numerosa delegación y el arroz apareció prácticamente en todas las comidas. “Comen mucho arroz acá”, contó entre risas.

Categoría Sub 21.

El hockey hizo que la adaptación fuera mucho más sencilla. Lolo asegura que desde el primer día tanto él como Tomás recibieron un enorme cariño por parte de los angoleños. Cada jugada, cada gol o cada gambeta despertaba la reacción del público. “Te pedían fotos, nos han pedido muchas fotos. Iban al estadio y te decían por tu nombre, gente que no conocías”, relató, sorprendido.

La condición de argentinos también despertaba curiosidad. “Siempre la pregunta era si habíamos visto alguna vez a Messi”, contó.

Durante esos días, los dos sanjuaninos se transformaron en una suerte de celebridades deportivas. “Hemos sido como los Messi de Angola”, graficó Lolo.

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Para el chico que comenzó a jugar hockey en Caucete y que a los 13 años se trasladó a Hispano, aquel reconocimiento fue una experiencia difícil de olvidar. También lo fue comprobar que el deporte que practica desde hace años podía abrirle una puerta a un lugar tan lejano.

Lolo había comenzado en las inferiores de la UDC. A los 13 años llegó a Hispano y desde entonces desarrolló allí buena parte de su formación. Con el tiempo, el entrenamiento y los partido,s fue creciendo como jugador hasta que apareció esta oportunidad inesperada.

Ahora, de regreso en San Juan, el viaje puede no haber sido el último. El rendimiento de los dos argentinos dejó una buena impresión en el club angoleño y existe la posibilidad de que vuelvan el año próximo.

La aventura africana llega así a su fin, pero para Lolo puede ser apenas el comienzo de algo más grande. A sus 17 años todavía tiene mucho camino por recorrer y un sueño que no oculta: algún día vestir la camiseta de la Selección Argentina. “Siempre uno lo que más quiere es representar a su país”, dijo.