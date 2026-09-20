Rescataron a un perro salchicha tras un video de maltrato y la Justicia inició una causa en Catamarca

Un caso de presunto maltrato animal generó indignación en Catamarca después de que se difundiera un video registrado en el Parque Adán Quiroga, de San Fernando del Valle de Catamarca. En las imágenes se observa a un hombre agrediendo a un perro salchicha que estaba bajo su cuidado. La difusión del material derivó en una denuncia y en una investigación judicial.
Según quedó registrado por testigos, el episodio ocurrió días atrás. En un momento, el perro se resistió a continuar caminando y el hombre tiró de la correa hasta levantarlo del suelo y dejarlo suspendido durante algunos segundos. Luego lo arrojó sobre el pasto y le dio una patada.
El video comenzó a circular en redes sociales después de que fuera publicado por la organización Patitas Callejeras - Catamarca, que pidió ayuda para identificar al animal y ponerlo a salvo.
La denuncia formal fue presentada por una mujer ante la Unidad Judicial N°7. A partir de esa presentación, el fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, abrió una investigación por presunto maltrato animal y ordenó distintas medidas para identificar al hombre y localizar al perro.
Finalmente, efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, junto con personal de la Unidad Judicial N°7 y del área de Flora y Fauna, realizaron un procedimiento en una vivienda del barrio Marcos Avellaneda. Allí lograron rescatar al animal.
El perro fue trasladado a una veterinaria para ser examinado y posteriormente quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal. Desde allí señalaron que se encargarán de su cuidado y buscarán un nuevo hogar responsable.
Mientras tanto, la investigación continúa y el fiscal reúne pruebas y testimonios. Según fuentes judiciales, se avanzará con la imputación del sospechoso a partir del material registrado y de los elementos incorporados al expediente.
Desde Patitas Callejeras destacaron la importancia de denunciar situaciones de este tipo y remarcaron que la intervención de quienes presenciaron el episodio permitió que el animal pudiera ser localizado y puesto a salvo.