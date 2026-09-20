Rescataron a un perro salchicha tras un video de maltrato y la Justicia inició una causa en Catamarca

Un caso de presunto maltrato animal generó indignación en Catamarca después de que se difundiera un video registrado en el Parque Adán Quiroga , de San Fernando del Valle de Catamarca. En las imágenes se observa a un hombre agrediendo a un perro salchicha que estaba bajo su cuidado. La difusión del material derivó en una denuncia y en una investigación judicial.

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Según quedó registrado por testigos, el episodio ocurrió días atrás. En un momento, el perro se resistió a continuar caminando y el hombre tiró de la correa hasta levantarlo del suelo y dejarlo suspendido durante algunos segundos . Luego lo arrojó sobre el pasto y le dio una patada.

El video comenzó a circular en redes sociales después de que fuera publicado por la organización Patitas Callejeras - Catamarca , que pidió ayuda para identificar al animal y ponerlo a salvo.

La denuncia formal fue presentada por una mujer ante la Unidad Judicial N°7 . A partir de esa presentación, el fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz , abrió una investigación por presunto maltrato animal y ordenó distintas medidas para identificar al hombre y localizar al perro.

Finalmente, efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales , junto con personal de la Unidad Judicial N°7 y del área de Flora y Fauna, realizaron un procedimiento en una vivienda del barrio Marcos Avellaneda . Allí lograron rescatar al animal.

El perro fue trasladado a una veterinaria para ser examinado y posteriormente quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal. Desde allí señalaron que se encargarán de su cuidado y buscarán un nuevo hogar responsable.

Mientras tanto, la investigación continúa y el fiscal reúne pruebas y testimonios. Según fuentes judiciales, se avanzará con la imputación del sospechoso a partir del material registrado y de los elementos incorporados al expediente.

Desde Patitas Callejeras destacaron la importancia de denunciar situaciones de este tipo y remarcaron que la intervención de quienes presenciaron el episodio permitió que el animal pudiera ser localizado y puesto a salvo.