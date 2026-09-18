La visita del Papa dispara las búsquedas de viajes: Luján y Córdoba registraron fuertes subas para noviembre

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a generar un fuerte movimiento en el sector turístico. A casi dos meses del viaje apostólico, las búsquedas de alojamiento y transporte hacia los destinos incluidos en el recorrido registraron importantes incrementos para los días 8 al 11 de noviembre .

Tras reunirse con el Papa, la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo

El detalle de la charla de Monteoliva con los secretarios de Seguridad: "Call center del delito", control de cárceles y el operativo especial por el Papa

Según datos de Booking , el mayor salto se produjo en Luján , donde las consultas por hospedaje para esas fechas aumentaron 1803% . La ciudad de Córdoba también mostró un fuerte crecimiento, con una suba del 398% en las búsquedas.

El fenómeno alcanzó además a localidades cercanas. General Rodríguez registró un incremento del 1354% y Pilar del 105%. En Córdoba, el interés se extendió hacia Alta Gracia , con un aumento del 399%, y Villa Carlos Paz , donde las consultas crecieron 43%.

El movimiento no se limita al alojamiento. Plataforma 10 detectó un cambio en la demanda desde el 5 de agosto, cuando se conoció la agenda del viaje papal.

Al comparar las búsquedas acumuladas hasta el 17 de septiembre con las registradas durante el mismo período de 2025 para viajar entre el 8 y el 11 de noviembre, las consultas de pasajes hacia Luján aumentaron 470% , es decir, se multiplicaron por 5,7.

En el caso de Córdoba, las búsquedas de pasajes en micro fueron 2,2 veces superiores a las registradas un año atrás con la misma anticipación.

De acuerdo con los datos de la plataforma, en Luján el incremento comenzó a observarse inmediatamente después del anuncio del viaje y se mantuvo desde entonces.

El interés también llega desde el exterior

La expectativa por la llegada del Papa también comenzó a reflejarse fuera de la Argentina. Booking registró un aumento del 15% en las búsquedas realizadas por argentinos hacia destinos nacionales para las fechas relacionadas con la visita.

Entre los viajeros extranjeros, el crecimiento fue todavía mayor en algunos mercados. Las consultas desde Chile aumentaron 77%, mientras que las de Perú subieron 56%. España y Alemania registraron incrementos del 44% cada uno y Brasil, del 32%.

También se modificó el perfil de las búsquedas. Las consultas para viajes individuales aumentaron 29%, mientras que las correspondientes a viajes grupales crecieron 26%.

Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el recorrido

El viaje apostólico de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. Según el cronograma difundido, el Papa estará en Buenos Aires el 9, viajará a Córdoba el 10 y llegará a Luján el 11.

El impacto turístico ya comenzó a sentirse especialmente en Luján. El municipio incluso convocó a instituciones, organizaciones y particulares que puedan ofrecer alojamiento, estacionamiento y otros servicios ante la llegada prevista de miles de peregrinos.

Desde Despegar, en tanto, señalaron que las búsquedas hacia Buenos Aires y Córdoba para las fechas coincidentes con la visita aumentaron 20% respecto de las semanas anteriores.

De todos modos, los datos disponibles corresponden principalmente a intenciones de viaje y búsquedas, y todavía no representan el volumen definitivo de reservas. En el caso del transporte terrestre, las compras suelen concentrarse durante las semanas previas al viaje.