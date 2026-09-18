El detalle de la charla de Monteoliva con los secretarios de Seguridad: "Call center del delito", control de cárceles y el operativo especial por el Papa

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , llegó este viernes a San Juan para encabezar la apertura del Tercer Consejo de Seguridad Interior, un encuentro que reunió a autoridades nacionales y provinciales para coordinar políticas y estrategias contra el delito.

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La ministra de Seguridad de la Nación llegará a San Juan para participar de un encuentro federal

Durante su discurso, la funcionaria de Javier Milei puso el foco en la necesidad de una política de seguridad coordinada entre Nación y provincias y repasó algunos de los principales ejes de la gestión nacional: la baja de los homicidios dolosos, el control de las comunicaciones en las cárceles, la salud mental de los efectivos y el operativo que se prepara por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Uno de los conceptos que atravesó su exposición fue el carácter federal de la seguridad. En esa línea, Monteoliva sostuvo que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola los desafíos vinculados al delito y al crimen organizado. “Como es una responsabilidad profundamente federal, no se puede gestionar en solitario. Exige compromiso, exige coordinación y exige, por sobre todas las cosas, nuestra acción conjunta. Nación y provincias”, marcó.

La ministra también planteó que la coordinación debe estar acompañada por información y conducción política. “No alcanza con tener la convicción de que hay que combatir el delito y el crimen organizado. Se requiere permanentemente método, información compartida, trabajo entre las jurisdicciones y fundamentalmente conducción política con claridad”, señaló.

Monteoliva aprovechó su paso por San Juan para destacar los números oficiales de seguridad correspondientes al primer semestre de 2026. Según señaló, las estadísticas ratifican una tendencia que, de acuerdo con su análisis, comenzó a observarse hacia fines de 2024: “Los datos de la estadística del primer semestre 2026 muestran y confirman la tendencia que venimos identificando desde finales del 2024”.

La funcionaria habló de un descenso tanto de los homicidios dolosos como de los robos incluidos dentro de los delitos considerados prioritarios. “Un descenso de los homicidios dolosos, con un descenso de robos en el marco de delitos prioritarios”, apuntó.

Pero Monteoliva marcó que el desafío de la gestión no termina en los indicadores: “La estadística es fría”. Y agregó que uno de los objetivos centrales es lograr que esa evolución se traduzca en una percepción concreta para los ciudadanos: “Traducirlos en vivencias positivas para los ciudadanos” y “que las cárceles no se conviertan en un call center del delito”

Otro de los puntos centrales del discurso fue el control de las comunicaciones desde las cárceles. Monteoliva defendió el programa de detección y bloqueo de celulares mediante tecnología IMEI e IMSI y planteó que impedir las comunicaciones de internos vinculados a organizaciones criminales apunta directamente a cortar su capacidad operativa. “Estamos trabajando para impedir que las cárceles se conviertan en un call center del delito, en oficinas del delito”, dijo.

La ministra fue más allá y vinculó el bloqueo de las comunicaciones con el funcionamiento de las organizaciones criminales. “Cortar esas comunicaciones es cortar la cadena de mando de las organizaciones criminales y limitar, por supuesto, su capacidad de seguir operando en las calles”.

En ese marco, destacó el trabajo realizado dentro del Servicio Penitenciario Federal y afirmó que las requisas intramuros aumentaron un 330% desde 2023. También señaló que durante este año fueron destruidos 4.200 celulares secuestrados en establecimientos penitenciarios federales.

La definición que dejó sobre este punto fue directa: “Recuperar el control dentro de las cárceles es también recuperar la seguridad en las calles”.

El tema carcelario, además, quedó vinculado a la visita del Papa. Monteoliva anticipó que León XIV visitará la cárcel de Devoto y señaló que ese acontecimiento se producirá mientras continúa pendiente el cierre de ese establecimiento y el traslado de internos hacia el complejo de Marcos Paz.

El desafío por la visita del Papa

La llegada de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ocupó otro tramo importante de la exposición de la ministra.

Monteoliva calificó la visita como un hecho histórico y advirtió que el movimiento de personas involucrará rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos: “La visita del Papa León XIV es un hecho histórico para nuestro país”. Y remarcó la dimensión del operativo:“Un evento de esta magnitud, ninguna jurisdicción puede afrontar este desafío por sí sola”.

Para organizar el dispositivo, Nación conformó tres comandos unificados federales para la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con participación de las áreas del Ministerio de Seguridad, las cinco fuerzas federales y las autoridades de cada jurisdicción.

Monteoliva también puso el foco en la exposición internacional que tendrá el operativo: “El mundo nos va a estar viendo. Nos va a mirar el mundo durante tres días y medio o cuatro días”.

El cuidado de quienes integran las fuerzas

La ministra incorporó además a su discurso un eje relacionado con la salud mental y la prevención del suicidio entre los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Planteó que se trata de una problemática que requiere coordinación entre Nación, provincias y las áreas de bienestar de cada fuerza, con participación también de organismos nacionales.

En ese punto, dejó una de las frases más personales de su exposición: “Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”.