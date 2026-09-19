La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en 25 de Mayo y refuerza su armado territorial

La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en Casuarinas, 25 de Mayo, como parte de su despliegue territorial en San Juan. El local está ubicado en Ignacio de la Roza y Juan José Paso y fue presentado como un espacio de encuentro para dirigentes, militantes y vecinos vinculados al sector.

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La actividad contó con la presencia de referentes de distintos niveles de la estructura libertaria. La bienvenida estuvo a cargo del concejal y dirigente departamental Gabriel Alcaraz, quien estuvo acompañado por Carolina Gianinetto y Osvaldo Fernández.

También participaron el senador nacional Bruno Olivera, los diputados nacionales José Peluc y Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella y el dirigente Martín Turcuman. La apertura se desarrolló con el objetivo de fortalecer la organización de La Libertad Avanza en el departamento.

Durante el encuentro, Peluc puso el foco en la construcción política local y llamó a fortalecer el equipo que trabaja en 25 de Mayo. El diputado nacional sostuvo que el espacio debe sumar dirigentes y mantener la unidad entre quienes ya forman parte de la estructura y quienes se incorporan.

“Este equipo debe fortalecerse y cuidarse entre todos, más con los dirigentes que se suman”, expresó Peluc durante el acto.

El referente de La Libertad Avanza en San Juan también se refirió al escenario económico nacional y señaló al equilibrio de las cuentas como uno de los principales objetivos de la gestión del presidente Javier Milei.

“Estamos convencidos de que con este Presidente vamos a salir adelante. La economía equilibrada es el gran desafío, pero debemos seguir convenciendo a más gente de todas las medidas que se están tomando”, afirmó.

Otro de los ejes de su discurso estuvo relacionado con la administración de los recursos de 25 de Mayo. En ese sentido, Peluc planteó la necesidad de discutir qué modelo de departamento se pretende construir y propuso avanzar en una mayor autonomía para definir y planificar el destino de los recursos.

“Debemos eliminar los gastos superfluos. Junto al senador Olivera y al diputado Chiconi estamos trabajando en eso. Debemos ser nosotros los propios administradores. Debemos tener la libertad de trabajar y planificar lo que deseamos”, sostuvo.

La inauguración de la sede de Casuarinas se suma al proceso de organización territorial de La Libertad Avanza en San Juan, con la participación de dirigentes nacionales, provinciales y departamentales. Desde el espacio señalaron que el objetivo es ampliar la presencia partidaria y profundizar el trabajo político en los distintos departamentos.