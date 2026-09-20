Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán

El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros. No se reportaron víctimas ni daños materiales.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este domingo a primera hora en Tucumán y sorprendió a vecinos de distintas localidades de la provincia.

Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

El temblor fue percibido especialmente dentro de edificios y viviendas, donde algunos vecinos aseguraron que el movimiento los despertó. También llegó a sentirse, aunque con menor intensidad, en sectores de Santiago del Estero y Salta.

Minutos antes, a las 5:32, otro sismo había tenido como epicentro a Catamarca, donde el fenómeno registró una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros, con epicentro ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. El movimiento tuvo una percepción leve en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.