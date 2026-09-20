    • 20 de septiembre de 2026 - 10:45

    Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán

    El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros. No se reportaron víctimas ni daños materiales.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    Un sismo de magnitud 5.0 se registró este domingo a primera hora en Tucumán y sorprendió a vecinos de distintas localidades de la provincia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

    El epicentro fue localizado a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

    El temblor fue percibido especialmente dentro de edificios y viviendas, donde algunos vecinos aseguraron que el movimiento los despertó. También llegó a sentirse, aunque con menor intensidad, en sectores de Santiago del Estero y Salta.

    Minutos antes, a las 5:32, otro sismo había tenido como epicentro a Catamarca, donde el fenómeno registró una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros, con epicentro ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. El movimiento tuvo una percepción leve en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.

    Hasta el momento, no se informaron víctimas ni daños materiales vinculados con ninguno de los dos movimientos.

    La considerable profundidad del sismo registrado en Tucumán contribuyó a atenuar sus efectos en la superficie, aunque permitió que las ondas fueran percibidas en un área geográfica más amplia. Las autoridades recomiendan mantener los protocolos de seguridad ante posibles nuevos movimientos.

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