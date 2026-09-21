    • 21 de septiembre de 2026 - 09:47

    Cuanto sale el BAIC U5 Plus en Argentina septiembre 2026: precios y versiones del modelo mas barato de la marca china

    Es uno de los más vendidos en el país. Conocé al BAIC U5 Plus.

    Cuanto sale el BAIC U5 Plus en Argentina septiembre 2026: precios y versiones del modelo mas barato de la marca china

    Cuanto sale el BAIC U5 Plus en Argentina septiembre 2026: precios y versiones del modelo mas barato de la marca china

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    La marca automotriz china BAIC mantiene una presencia activa en el mercado argentino de vehículos 0 km. Dentro de su oferta local, el BAIC U5 Plus se consagra como la propuesta de entrada de gama de la firma, compitiendo en el segmento de los sedanes compactos C frente a rivales tradicionales como el Toyota Corolla y el Nissan Sentra.

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    Precios y versiones en septiembre de 2026

    El BAIC U5 Plus se comercializa en Argentina en una única versión naftera equipada.

    • Precio de lista oficial: US$ 25.600 (en la red de concesionarios oficiales se consiguen valores de referencia que rondan entre los US$ 21.900 y US$ 25.800 según bonificaciones comerciales o financiamiento vigente).

    • Alternativa 100% eléctrica (EU5): Para quienes buscan movilidad sustentable, la variante con propulsión eléctrica derivada del mismo chasis (denominada EU5) cotiza a un precio de lista de US$ 28.900.

    Motorización y ficha técnica

    El sedán compacto de BAIC combina una mecánica aspirada orientada al consumo eficiente junto con una transmisión automática:

    • Motor: Naftero 1.5 litros de 4 cilindros.

    • Potencia y torque: 111 CV y 142 Nm de torque.

    • Tracción: Delantera.

    • Caja de cambios: Automática de tipo variable continua (CVT).

    Equipamiento destacado y seguridad

    Pese a ser el vehículo de menor valor dentro del catálogo de la marca en el país, el U5 Plus destaca por un alto nivel de confort tecnológico e interior:

    • Seguridad integral: Cuenta con 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), control de estabilidad (ESP), frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS/EBD y sensor de presión de neumáticos.

    • Tecnología a bordo: Tablero digital HD integrando una pantalla central para el sistema multimedia de 12 pulgadas, cámara de visión panorámica 360° para maniobras de estacionamiento y sistema de acceso/encendido sin llave.

    • Habitabilidad: Revestimientos en ecocuero, techo solar eléctrico y climatizador automático.

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