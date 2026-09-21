Es uno de los más vendidos en el país. Conocé al BAIC U5 Plus.

Cuanto sale el BAIC U5 Plus en Argentina septiembre 2026: precios y versiones del modelo mas barato de la marca china

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La marca automotriz china BAIC mantiene una presencia activa en el mercado argentino de vehículos 0 km. Dentro de su oferta local, el BAIC U5 Plus se consagra como la propuesta de entrada de gama de la firma, compitiendo en el segmento de los sedanes compactos C frente a rivales tradicionales como el Toyota Corolla y el Nissan Sentra.

Precios y versiones en septiembre de 2026 El BAIC U5 Plus se comercializa en Argentina en una única versión naftera equipada.

Precio de lista oficial: US$ 25.600 (en la red de concesionarios oficiales se consiguen valores de referencia que rondan entre los US$ 21.900 y US$ 25.800 según bonificaciones comerciales o financiamiento vigente).

Alternativa 100% eléctrica (EU5): Para quienes buscan movilidad sustentable, la variante con propulsión eléctrica derivada del mismo chasis (denominada EU5) cotiza a un precio de lista de US$ 28.900. Motorización y ficha técnica El sedán compacto de BAIC combina una mecánica aspirada orientada al consumo eficiente junto con una transmisión automática:

Motor: Naftero 1.5 litros de 4 cilindros.

Potencia y torque: 111 CV y 142 Nm de torque.

Tracción: Delantera.

Caja de cambios: Automática de tipo variable continua (CVT). Equipamiento destacado y seguridad Pese a ser el vehículo de menor valor dentro del catálogo de la marca en el país, el U5 Plus destaca por un alto nivel de confort tecnológico e interior: