El Vaticano confirmó el itinerario de León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

El Vaticano difundió este lunes la agenda oficial de la visita de León XIV a la Argentina , que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre . El Pontífice recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján , como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica.

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La llegada al país está prevista para el domingo 8 de noviembre . Durante su primera jornada, León XIV tendrá actividades institucionales en Buenos Aires, entre ellas una recepción oficial y un encuentro con el presidente Javier Milei . El Papa se alojará durante su estadía en la Nunciatura Apostólica , en el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

El lunes 9 de noviembre , el Papa viajará hasta Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione , donde mantendrá un encuentro con trabajadores y personas vinculadas a la institución.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles . La agenda también contempla una actividad vinculada al mundo laboral en la Universidad Católica Argentina y un encuentro con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con una celebración de vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana , seguida de una cena con los obispos.

Córdoba, jóvenes y la visita a Devoto

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y posteriormente mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas y representantes de distintas pastorales.

Por la tarde regresará a Buenos Aires. El cronograma incluye además una vigilia con jóvenes en la Ciudad.

El último día de la visita será el miércoles 11 de noviembre. Entre las actividades previstas figura la visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, antes de que el Pontífice se traslade hacia Luján.

En esa ciudad, León XIV celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su visita a la Argentina. Posteriormente continuará su viaje apostólico hacia Perú.

La visita de León XIV forma parte de una gira que también comprende Uruguay y Perú. El viaje por Sudamérica se extenderá del 6 al 17 de noviembre, con Argentina como segunda escala, entre el 8 y el 11.