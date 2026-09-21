Manuel Adorni presentó ante la Justicia las explicaciones sobre su patrimonio

El exjefe de Gabinete respondió el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, que había detectado 20 puntos a aclarar en la evolución de sus bienes durante el período investigado.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes las explicaciones requeridas por la Justicia sobre la evolución de su patrimonio, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien había elaborado un cuestionario con 20 puntos que el exfuncionario debía responder.

A través de su defensa, Adorni sostuvo que no existe un enriquecimiento apreciable que no pueda ser explicado y entregó documentación para responder a las observaciones realizadas durante la investigación. Entre los aspectos analizados aparecen movimientos de dinero, propiedades, deudas, viajes y operaciones con criptoactivos.

La investigación judicial comprende el período que va desde diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2026, cuando Adorni dejó la Jefatura de Gabinete. Según el análisis técnico incorporado al expediente, durante ese período se registraron ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones, además de operaciones en dólares que la fiscalía pidió precisar.

Uno de los puntos que deberá ser evaluado por el fiscal es el origen de los fondos utilizados para distintas operaciones. Entre ellas figura el pago de US$245.000 en efectivo por la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, además de otros gastos vinculados con inmuebles, viajes y mobiliario.

También forman parte del requerimiento las explicaciones sobre dólares en efectivo declarados posteriormente, supuestos préstamos familiares, la compra de un departamento, deudas bancarias y operaciones con criptomonedas que no habían sido consignadas inicialmente en las declaraciones juradas.