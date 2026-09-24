El Senado convirtió en ley la nueva Ley de Zonas Frías: se recortan subsidios al gas en más de 90 ciudades

Con 38 votos a favor y 8 en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de modificación del régimen de Zonas Frías. La iniciativa, que se debatió inmediatamente después de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, restringe de manera drástica el beneficio a nivel nacional y deja sin el subsidio a más de un millón de personas.

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La sesión se desarrolló en medio de tensiones políticas y tras la retirada del bloque del peronismo, encabezado por José Mayans, lo que obligó al oficialismo a asegurar el quórum reglamentario para consumar la sanción definitiva.

El eje central de la ley es la focalización estricta del beneficio tarifario, una herramienta orientada por el Ejecutivo a reducir el déficit energético en unos 272 millones de pesos y ordenar los pasivos con el sistema mayorista.

Quiénes conservan el subsidio: La tarifa diferencial se mantendrá únicamente para los usuarios de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Asimismo, se preservará para hogares incluidos en el ReNaBap, veteranos de Guerra de Malvinas y familias con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Quiénes pierden el beneficio: Quedan formalmente excluidas más de 90 localidades que habían sido sumadas al régimen en 2021, pertenecientes a provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Modalidad del descuento: La normativa estipula que la bonificación se aplicará de forma directa sobre el precio del gas consumido y no sobre el monto total de la factura.

Excepciones por ingresos y medidas complementarias

Para aquellos usuarios que pierdan la bonificación automática por zona, la ley contempla la posibilidad de gestionar una reevaluación si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2.

Por otra parte, el texto aprobado incluye apartados clave para el sector energético:

Se prorroga hasta 2045 el régimen de incentivos fiscales destinado a las energías renovables.

Se establece un mecanismo formal de regularización para sanear las deudas acumuladas que las distintas distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico del país.