El Senado modificó la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados

El Senado aprobó este jueves modificaciones al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y, como consecuencia, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados en segunda revisión. Los cambios introducidos por los senadores deberán ser aceptados en su totalidad o rechazados mediante una insistencia sobre la versión aprobada originalmente.

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Uno de los principales cambios establece que la remoción de las autoridades del Banco Central ya no requerirá una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras , sino mayoría absoluta del Senado. El mismo criterio se aplicará para la aprobación de los pliegos de los candidatos que proponga el Poder Ejecutivo.

La votación en general había alcanzado 46 votos a favor y 22 en contra , es decir, los dos tercios de los senadores presentes. Ese resultado será uno de los puntos centrales que deberá considerar Diputados si pretende insistir con el texto que había aprobado el mes pasado, ya que necesitará alcanzar nuevamente esa mayoría.

La reforma impulsada por el Gobierno establece que el Banco Central tendrá como objetivo central defender el valor de la moneda y modifica el esquema vigente desde 2012, cuando la Carta Orgánica incorporó, además de la estabilidad monetaria, objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Otro de los ejes del proyecto es limitar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central . El texto aprobado prohíbe los adelantos transitorios y también impide la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa también establece restricciones para la transferencia de ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio al Tesoro. Según el proyecto, los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública.

Además, se contempla la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles y una actualización de las normas vinculadas con la administración y el resguardo de las reservas internacionales.

Cruce entre oficialismo y oposición

Durante el debate, el senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió los cambios y sostuvo que la reforma responde a lo que definió como una experiencia de financiamiento monetario del déficit fiscal. También cuestionó el uso de reservas y de instrumentos de deuda del Banco Central durante administraciones anteriores.

Desde el peronismo, Jorge Capitanich cuestionó las modificaciones y sostuvo que eran insuficientes y que podían generar perjuicios. Su espacio acompañó algunos cambios vinculados con el régimen de mayorías para la remoción y designación de autoridades.

También hubo objeciones puntuales de legisladores de distintos bloques. Flavia Royón, por ejemplo, planteó reparos sobre el régimen de encajes, mientras que Florencia López cuestionó aspectos vinculados con la protección y utilización de las reservas internacionales.

Por su parte, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling, respaldó la reforma y destacó el objetivo de impedir que el Banco Central sea utilizado como fuente de financiamiento del Estado. En la misma línea, el radical Eduardo Vischi puso el foco en el impacto de la inflación, aunque advirtió sobre la necesidad de compatibilizar el equilibrio fiscal con el crecimiento económico.

El debate también incluyó fuertes cruces por la evolución de la emisión monetaria, la deuda pública, las reservas y la inflación durante distintas administraciones. Desde el oficialismo se cuestionaron especialmente las políticas implementadas durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras que desde el kirchnerismo se apuntó contra la evolución de la deuda durante la actual gestión.

Ahora, la definición queda en manos de Diputados, que deberá decidir si acepta las modificaciones introducidas por el Senado o si busca recuperar el texto que había aprobado originalmente.