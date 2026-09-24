Milei aseguró que si es reelecto en 2027, el 2028 será "el mejor año económico de la historia"

Ante un auditorio compuesto por empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York, el presidente Javier Milei aseguró este jueves que, en caso de ser reelecto en 2027, la Argentina experimentará durante 2028 "el mejor año económico de la historia".

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Durante su exposición, el mandatario destacó que las inversiones extranjeras y locales en sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria "se van a acelerar dramáticamente", anticipando además la llegada masiva de nuevos capitales vinculados a sectores tecnológicos avanzados.

En su presentación en el centro financiero global, el jefe de Estado repasó los principales indicadores de su gestión y ratificó el rumbo económico e institucional del Gobierno:

Crecimiento y empleo: Milei sostuvo que el país acumula 27 meses de crecimiento sostenido a un ritmo que "cuadruplica" el promedio histórico nacional, al tiempo que afirmó que durante su administración se crearon 500.000 puestos de trabajo netos.

Apuesta tecnológica sin cepos: En sintonía con su reciente paso por la Asamblea General de la ONU, el Presidente ratificó que no regulará de manera preventiva la inteligencia artificial. En su lugar, adelantó que trabaja en un marco jurídico que incluirá beneficios fiscales y un esquema de responsabilidad limitada para empresas que operen con agentes de IA.

Críticas y respaldo del mercado: Tras rechazar los cuestionamientos de la oposición, periodistas y economistas —a quienes acusó de instalar "una constante sensación de crisis"—, sentenció: "El mercado reconoció nuestro trabajo". Asimismo, atribuyó el aumento reciente de la mora financiera a la propia expansión del crédito en la economía.

Proyección política y promesa de estabilidad

Hacia el tramo final de su exposición, el mandatario combinó la perspectiva económica con definiciones de fuerte tono político de cara a los próximos años:

"Para el año que viene tenemos estabilidad asegurada. El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno de la democracia a nuestro país", pronosticó.

Por último, cuestionó con dureza al peronismo y al kirchnerismo, señalando que las fuerzas políticas opositoras buscan impedir que las administraciones no peronistas logren consolidar reformas estructurales de carácter permanente en la Argentina.