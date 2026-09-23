El particular detalle en la corbata que Milei usó en la ONU y el mensaje que escondía

Javier Milei habló este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas , pero antes incluso de que comenzara su exposición hubo un detalle que llamó la atención en su vestimenta: la corbata que llevaba no era lisa, como suele usar, sino que tenía repetido el rostro de Adam Smith , uno de los economistas más influyentes de la historia.

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La elección no fue casual. El propio presidente explicó después del discurso que se trataba de una prenda con un valor personal y simbólico para él, vinculada tanto con Smith como con Milton Friedman y con uno de los ejes centrales de su exposición ante la ONU: el futuro de la inteligencia artificial.

La prenda, en tonos azul marino y rojo, presentaba rayas diagonales y pequeños medallones con el perfil de Adam Smith distribuidos a lo largo de toda la tela. El detalle ya había sido destacado antes del discurso por el canciller Pablo Quirno, quien publicó una foto junto a Milei y Luis Caputo y pidió prestar atención a la corbata presidencial.

Consultado posteriormente por TN, Milei explicó que la recibió como regalo de Gerardo Bongiovanni , presidente de la Fundación Libertad. Además, contó que, según tiene entendido, la corbata habría pertenecido o estaría directamente vinculada a Milton Friedman, aunque él mismo dejó abierta esa precisión.

“A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni” , explicó. Y agregó que entiende que Bongiovanni la habría recibido de Friedman o, en todo caso, que se trata de un modelo muy similar a los que acostumbraba usar el economista estadounidense.

Una prenda con décadas de historia

Según información difundida por la comitiva argentina, el diseño de la llamada “corbata de Adam Smith” se remonta a 1968 y habría surgido entre integrantes del Political Economy Club de la Universidad de St Andrews, en Escocia. Posteriormente, el Institute of Economic Affairs de Londres impulsó su comercialización.

Con el tiempo, la prenda se convirtió en un elemento reconocible dentro de determinados círculos vinculados con el pensamiento económico liberal y ganó mayor notoriedad durante las décadas del 70 y 80, cuando Friedman fue fotografiado en distintas oportunidades usando diseños similares.

Adam Smith, filósofo y economista escocés del siglo XVIII, es conocido especialmente por La riqueza de las naciones, publicada en 1776, y por sus aportes sobre división del trabajo, mercados y productividad.

Por qué Milei la relacionó con la inteligencia artificial

El presidente aseguró que utilizarla fue deliberado y explicó que normalmente prefiere corbatas lisas. “Esta corbata es toda una declaración”, afirmó, antes de vincular su elección con el debate actual sobre inteligencia artificial.

Durante su discurso ante la ONU, Milei recurrió precisamente a ideas de Smith para desarrollar su posición sobre los cambios tecnológicos. Comparó la inteligencia artificial con la histórica “fábrica de alfileres” utilizada por el economista escocés para explicar cómo la división del trabajo podía aumentar la productividad.

En ese marco, Milei sostuvo ante la Asamblea que la IA puede funcionar como un fuerte acelerador de la productividad y expuso la posición de su Gobierno contraria a una regulación preventiva amplia sobre esta tecnología. Esa fue la conexión que él mismo trazó entre el dibujo elegido para su corbata y una parte central de su discurso.