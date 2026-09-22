El Gobierno confirmó el feriado nacional del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida fue anunciada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , luego de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a representantes de la Iglesia y de las jurisdicciones involucradas en la visita.

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El feriado coincidirá con una de las actividades centrales de la agenda del pontífice: la misa prevista para las 11.30 frente al Monumento a los Españoles, en Palermo , donde se espera una importante concentración de fieles. La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Además del feriado nacional del lunes 9, el Gobierno acordó un esquema de jornadas locales para acompañar las actividades previstas durante los días siguientes. De acuerdo con lo informado tras la reunión, el martes 10 estará alcanzado por una medida en Córdoba , mientras que el miércoles 11 habrá una jornada especial en la provincia de Buenos Aires , en coincidencia con la actividad del Papa en Luján.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde tiene prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar . Al día siguiente, el miércoles 11, encabezará una misa frente a la Basílica de Luján , antes de continuar su viaje apostólico.

La definición del esquema busca facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar el operativo de seguridad y tránsito que demandará la visita papal.

Durante la reunión, Karina Milei anunció además que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 gobernadores del país.

También fueron convocados diputados y senadores de distintos espacios políticos. La actividad formará parte de la agenda institucional preparada para la llegada de León XIV.

Por otra parte, quienes se inscriban como voluntarios para colaborar con la organización y asistencia de los peregrinos tendrán pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de permanencia del Papa en el país.

Buscan 20 mil voluntarios para la visita del Papa

En relación con el operativo de asistencia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, señaló que se necesitan alrededor de 20.000 voluntarios para colaborar con la logística y acompañar a los peregrinos durante las actividades masivas.

“Necesitamos 20 mil voluntarios para que puedan ayudarnos en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”, explicó García Cuerva. Según indicó, hasta el momento había unos 14.000 voluntarios registrados, por lo que insistió en la convocatoria para completar el número necesario.

Cómo se repartirán los gastos

El esquema definido también contempla un reparto de los costos del operativo. Cada jurisdicción deberá afrontar las partidas presupuestarias correspondientes a las actividades que se desarrollen en su territorio, por lo que el financiamiento será distribuido entre Nación, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La visita de León XIV a la Argentina fue confirmada oficialmente por el Vaticano y contempla una agenda que incluye encuentros institucionales, actividades pastorales y misas multitudinarias. Será la primera visita del actual pontífice al país desde que asumió el cargo.