    • 22 de septiembre de 2026 - 19:03

    El INTA lanzó una guía digital con soluciones AgTech para potenciar la vitivinicultura

    La herramienta reúne desarrollos tecnológicos aplicados a todas las etapas de la cadena productiva, desde la mecanización y el monitoreo satelital hasta aplicaciones móviles para la gestión eficiente de recursos y el ahorro de costos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Frente a los actuales desafíos que atraviesa el sector vitivinícola marcados por la necesidad de sostener la competitividad global, optimizar costos y transitar hacia modelos más sostenibles, el INTA editó la “Cartilla de soluciones tecnológicas para la cadena vitivinícola argentina”. Se trata de un compendio de desarrollos propios orientados a fomentar la transformación digital en cada eslabón productivo.

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    La publicación está diseñada para servir como material de consulta útil para productores, técnicos, prestadores de servicios y tomadores de decisiones. "Buscamos ofrecer información accesible y práctica que facilite la evaluación, selección e implementación de soluciones disponibles, promoviendo que quienes forman parte del sector encuentren en el INTA un aliado para impulsar la innovación" destacó Edurne Battista, coordinadora del proyecto de Ecosistemas AgTech.

    Mecanización inteligente y apoyo a pequeños productores

    En el ámbito de la finca, la mecanización se consolida como una respuesta clave para reducir el esfuerzo físico y optimizar tiempos. Entre las innovaciones destacan sistemas como el box pruning y el minimal pruning, que redefinen la poda tradicional para aumentar la cantidad de brotes productivos y mejorar la calidad de la uva.

    A esto se suman desarrollos específicos del instituto como el banco mecánico de cosecha un carro elevador que reduce un 10% los tiempos de acarreo y el microtractor Chango, pensado especialmente para unidades productivas iguales o menores a 10 hectáreas. "Su uso genera impactos directos en la reducción de costos, aumenta la productividad de los trabajadores y disminuye el esfuerzo físico", explicó el investigador Sergio Justianovich.

    Monitoreo satelital y gestión inteligente del agua

    El uso de teledetección satelital y vehículos aéreos no tripulados (drones) revolucionó la detección temprana de enfermedades y la confección de mapas de vigor vegetativo mediante índices como el NDVI. Estas tecnologías permiten un seguimiento personalizado de las fincas y una gestión sumamente precisa del recurso hídrico.

    Ensayos recientes conducidos por el organismo registraron variaciones de hasta el 60% en el vigor de las plantas según el manejo del riego. Al respecto, Facundo Calderón señaló que estas herramientas "facilitan la programación del riego localizado y permiten ajustarlo tanto al vigor de las plantas como a las operaciones disponibles, ofreciendo alternativas validadas para el manejo eficiente del agua".

    Plataformas digitales para la trazabilidad y el ahorro

    La cartilla también recopila aplicaciones orientadas a la optimización de procesos dentro y fuera del viñedo:

    MicroWine Predictor: Permite anticipar alteraciones microbiológicas en vinos y mostos y estimar la vida útil del producto.

    El Galpón: Facilita la gestión de inventarios y stock de insumos agrícolas operando sin necesidad de conexión a internet.

    Criollo Atomizadores: Ayuda a calibrar los parámetros de pulverización, logrando ahorros de entre el 2% y el 10% en costos de fitosanitarios.

    Tracewindu: Incorpora tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad, validar el origen de los caldos y medir la huella ambiental.

    "No se trata solo de incorporar computadoras o sensores, sino de conectar datos, personas y procesos para producir de manera más sustentable, competitiva e integrada" concluyó Gabriela Tallarico, coordinadora del programa AgTech.

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