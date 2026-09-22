Villa Huarpes: cumplió 15 años 'Vivir con salud', el proyecto que mejora la calidad de vida

Con la laborterapia, la actividad física y la contención comunitaria como estandartes, el Centro de Salud Villa Huarpes festeja un nuevo aniversario de una iniciativa pionera en el abordaje integral de enfermedades crónicas: el programa ‘Vivir con salud’ , destinados a pacientes con enfermedades crónicas .

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El cruce entre la prevención médica y el compromiso comunitario tiene nombre y apellido en el corazón de Villa Huarpes: el proyecto "Vivir con Salud" . Nacido en septiembre de 2011 por iniciativa del equipo profesional del centro de salud local, la propuesta alcanzó este mes un hito fundamental al cumplir 15 años de labor ininterrumpida . Aunque la fecha exacta de su primera jornada se perdió en el recuerdo cotidiano, la comunidad adoptó el 21 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la primavera y el día del estudiante, como el día oficial para celebrar el impacto de un proyecto que cambió vidas.

El proyecto nació con un objetivo claro: romper el molde de la atención reactiva y avanzar hacia la promoción de la salud en pacientes con enfermedades crónicas (como hipertensión, diabetes y obesidad). Lo que comenzó como una serie de talleres informativos rápidamente demandó un espacio de acción concreta, dando origen a uno de sus pilares más emblemáticos: la huerta comunitaria .

Con el apoyo intersectorial del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) , la huerta se transformó en un espacio de laborterapia . Allí, los propios pacientes no sólo cultivan sus alimentos, sino que encuentran un lugar de pertenencia, esfuerzo compartido y desconexión del estrés cotidiano. Hasta el día de hoy, la huerta sigue activa y bajo el cuidado directo de los usuarios, demostrando que el trabajo con la tierra es medicina preventiva de primer nivel.

A lo largo de esta década y media de recorrido, "Vivir con Salud" estructuró su modelo de abordaje en tres ejes integrados:

Circuito de atención individual: seguimiento médico y clínico personalizado en consultorios para monitorear indicadores de salud.

seguimiento médico y clínico personalizado en consultorios para monitorear indicadores de salud. Promoción de la salud e intersectorialidad: talleres constantes junto al INTA para garantizar capacitación en nutrición, soberanía alimentaria y hábitos saludables.

talleres constantes junto al INTA para garantizar capacitación en nutrición, soberanía alimentaria y hábitos saludables. Actividad física adaptada: un pilar clave que se logró sostener de manera ininterrumpida durante más de 11 años, fomentando el movimiento como herramienta terapéutica esencial.

"La comunicación empática y la escucha activa no son herramientas secundarias; han sido los verdaderos pilares fundamentales para sostener el proyecto frente a cualquier adversidad’, sostienen los profesionales que forman parte del proyecto.

La resiliencia en tiempos de pandemia

El verdadero test de resistencia para "Vivir con Salud" llegó durante la crisis sanitaria global del COVID-19. Mientras el aislamiento paralizaba la atención presencial, el equipo de Villa Huarpes buscó alternativas para no abandonar a sus pacientes en un momento de extrema vulnerabilidad.

A través de grupos de WhatsApp y redes sociales, el proyecto se trasladó al plano virtual:

Se dictaron talleres semanales de actividad física adaptados al hogar.

adaptados al hogar. El equipo médico y de nutrición mantuvo espacios virtuales de promoción de la salud .

. El INTA brindó orientación a distancia para que las familias pudieran replicar la huerta en sus propios patios.

Gracias a esta red digital de contención, los pacientes crónicos mantuvieron sus rutinas y el vínculo afectivo con sus pares y profesionales durante todo el período de confinamiento.

Un equipo multidisciplinario al servicio de la gente

El éxito y la continuidad de "Vivir con Salud" no son fruto de la casualidad, sino del compromiso diario de un equipo interdisciplinario que permanece activo en el proyecto.

Coordinación General: licenciada Carina Sánchez (Psicóloga)

licenciada Carina Sánchez (Psicóloga) Equipo de Medicina Familiar: doctor Garay

doctor Garay Trabajo Social: licenciada Mariela Díaz

licenciada Mariela Díaz Nutrición: licenciada Daniela Martín

licenciada Daniela Martín Personal del Centro de Salud: participación integral de todo el equipo técnico y administrativo.

Un impacto comprobable en la calidad de vida

Más allá del afecto y el sentido de pertenencia, los resultados de "Vivir con Salud" se reflejan en la práctica clínica diaria. El equipo médico ha podido comprobar de manera directa la diferencia abismal en el estado de salud e indicadores clínicos entre aquellos pacientes con enfermedades crónicas que participan activamente del proyecto y aquellos que limitan su tratamiento únicamente a la consulta médica tradicional.