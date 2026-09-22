Casa Cuna vuelve a convocar a la solidaridad con un torneo de golf en San Juan

El golf tendrá este fin de semana un objetivo que irá mucho más allá del resultado deportivo. El Club Amancay recibirá este sábado 26 de septiembre el Torneo Solidario PRIAR 2026 San Juan , una iniciativa cuya recaudación será destinada a colaborar con la Asociación Casa Cuna San Juan , institución que desde hace décadas acompaña a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

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La propuesta sumará competencia, premios y un encuentro social al final de la jornada, pero tendrá a la solidaridad como protagonista. Será además una nueva acción a beneficio de Casa Cuna pocos días después de la Feria Americana realizada por la institución, una de las diferentes actividades con las que busca reunir recursos para sostener su tarea cotidiana. Casa Cuna cumplió este año 66 años de trabajo ininterrumpido en la provincia y mantiene atención durante las 24 horas.

La competencia se desarrollará íntegramente en las instalaciones del Club Amancay y tendrá salidas simultáneas. Los jugadores deberán presentarse media hora antes del inicio para completar la organización previa de la jornada.

Al finalizar la competencia habrá además un ágape y entrega de premios , convirtiendo la propuesta en una jornada de encuentro para jugadores y participantes que quieran colaborar con la causa.

Las categorías y los premios que estarán en juego

El torneo estará dividido en categorías para damas y caballeros de acuerdo con el índice de cada jugador, lo que permitirá reunir golfistas con distintos niveles de experiencia.

Caballeros

1ª categoría: hasta 8,4 de índice.

hasta 8,4 de índice. 2ª categoría: de 8,5 a 16,8.

de 8,5 a 16,8. 3ª categoría: de 16,9 a 25,2.

de 16,9 a 25,2. 4ª categoría: de 25,3 en adelante.

Damas

1ª categoría: hasta 25,9 de índice.

hasta 25,9 de índice. 2ª categoría: de 26 en adelante.

Habrá premios para el primero y segundo de cada categoría, además de reconocimientos especiales. La jornada también incluirá las tradicionales competencias de Long Drive y Best Approach, dos desafíos que agregarán un condimento diferente al recorrido.

Una vuelta de golf que se transforma en ayuda para Casa Cuna

El torneo se realizará dentro de las acciones de PRIAR, el Programa Interactivo de Ayuda por Regiones vinculado al voluntariado de Galicia. La iniciativa nació en 2002 y promueve proyectos destinados a acompañar instituciones de bien público mediante mejoras de infraestructura, equipamiento y otras acciones solidarias.

En San Juan, la beneficiaria será nuevamente Casa Cuna, que asiste y brinda contención a niños y niñas que fueron separados temporalmente de sus hogares por situaciones de vulneración de derechos. La institución depende en buena medida del acompañamiento comunitario y desarrolla durante el año diferentes propuestas para reunir fondos y recursos.

Esta vez, la ayuda llegará desde el deporte. Cada inscripción y cada jugador que forme parte del torneo contribuirán a una jornada en la que los golpes, los premios y la competencia tendrán un objetivo común: convertir una tarde de golf en apoyo concreto para los chicos de Casa Cuna.