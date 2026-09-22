Operativo de seguridad en el Festi Joven 2026: 100 aprehensiones por diversas contravenciones

En una efectiva demostración de planificación y prevención, más de 260 efectivos de la Policía de San Juan garantizaron la seguridad e integridad de una multitud estimada en unas 30.000 personas que colmaron las instalaciones del Parque de Mayo y zonas adyacentes para participar del Festi Joven 2026 .

La jornada concluyó de manera favorable, con un control total de la situación y sin registrarse ningún tipo de siniestro vial en el área de cobertura.

El dispositivo estratégico arrancó a primera hora de la mañana , exactamente a las 07,30, con un barrido preventivo integral de todo el predio y sus alrededores. A partir de ese momento se establecieron patrullajes permanentes y un monitoreo continuo en tiempo real coordinado desde el Centro de Operaciones Policiales D-8. Pasadas las 14:00, se activó plenamente el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), marcando el ritmo de un despliegue logístico que no dejó ningún detalle librado al azar.

Para asegurar la tranquilidad de los asistentes, las fuerzas de seguridad articularon un trabajo coordinado entre el COE móvil dispuesto en el interior del parque y el COE fijo ubicado en las instalaciones del Estadio Aldo Cantoni . La infraestructura desplegada incluyó la supervisión constante mediante 16 cámaras de videovigilancia, 60 equipos de comunicación de alta frecuencia y 6 cámaras corporales (bodycams) destinadas a registrar el accionar de los efectivos en tiempo real.

En el área de movilidad y asistencia médica, el operativo contó con una ambulancia privada equipada con personal de enfermería, 26 efectivos con móviles y motocicletas pertenecientes a la Dirección D-7 para el ordenamiento del tránsito, además de una dotación del Cuartel de Bomberos D-9 . Gracias a esta cobertura sanitaria de atención rápida, se brindaron 5 asistencias médicas menores dentro del predio, las cuales fueron resueltas en el lugar sin necesidad de trasladar a ningún paciente a centros hospitalarios.

Asistencia inmediata a familias y contención de menores

Entre los aspectos más destacados de la jornada se valoró la rápida capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad familiar. Durante el desarrollo del evento se notificó el extravío de 6 menores de edad entre la marea humana. Gracias al protocolo de búsqueda inmediata y a la presencia policial desplegada en todo el sector, todos los niños fueron localizados y restituidos sanos y salvos a sus tutores en cuestión de minutos.

Asimismo, ante episodios aislados de indisciplina, se activó la intervención del personal especializado de Comisaría del Menor, el cual se encontraba instalado de civil en el edificio de la Escuela Fontana. Desde allí se gestionaron las actuaciones correspondientes para la contención y entrega resguardada de menores a sus familiares.

Intervenciones contravencionales y detenciones

El saldo final de las intervenciones policiales dejó un balance de 102 personas sacadas de circulación para evitar alteraciones del orden público. Dentro de este número se registraron alrededor de 100 aprehensiones por diversas contravenciones y 5 por causas penales o lesiones.

Respecto a los hechos de índole penal, se destacó la detención en flagrancia de dos personas mayores de edad que intentaron sustraer una bicicleta en el interior del Parque de Mayo. El personal policial que patrullaba la zona advirtió la maniobra de inmediato, procedió a la aprehensión de los sospechosos y dio intervención a la UFI de Flagrancia, quedando ambos aprehendidos a disposición de la Justicia. Por otro lado, en relación con altercados entre menores, se intervino en una riña provocada por tres adolescentes femeninas que causaron lesiones en el rostro a una tercera persona, iniciándose las actuaciones judiciales pertinentes antes de su entrega a sus progenitores.

En declaraciones brindadas tras la finalización del evento, el jefe del D3, comisario general Pablo Torres, brindó detalles sobre el desempeño del personal policial en todo el Gran San Juan y remarcó la importancia de la prevención en este tipo de convocatorias masivas.

"Se implementó un operativo en todo el Gran San Juan. Teníamos el espectáculo principal en el Parque de Mayo, donde asistieron más de 25.000 a 30.000 personas. El trabajo que hizo la Policía de San Juan fue estrictamente de prevención para que el espectáculo se desarrollara con total normalidad", explicó el Comisario General.

Torres detalló que la gran mayoría de las contravenciones no se originaron en el núcleo del festejo, sino en sus periféricos: "El 90% de las contravenciones fueron en la parte externa del Parque de Mayo. Recordemos que estuvimos presentes no solo allí, sino también en las inmediaciones del Parque Belgrano, el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario".

Balance vial y consolidación de la cultura de prevención

En materia de tránsito, el balance arrojó resultados sumamente positivos. Las autoridades confirmaron la ausencia total de accidentes viales y la falta de registros de alcoholemia positiva dentro del perímetro del evento. La única novedad de relevancia en la vía pública fue la radiación de un vehículo cuyo conductor ingresó en contramano por calle Las Heras desde 25 de Mayo, siendo interceptado de inmediato por el personal de la Dirección D-7.

El Comisario General Pablo Torres destacó que la conducta de los asistentes refleja una consolidación del operativo que se viene aplicando consecutivamente en los últimos años: "Este es el tercer año que implementamos un operativo similar para el 21 de septiembre. La gente en San Juan ya entendió que al llegar al Parque de Mayo se va a encontrar con un control grande, tanto en la parte interna como en la externa. Afortunadamente no hemos secuestrado alcohol en ninguno de los accesos, la gente viene directamente a disfrutar del evento".

En relación con el ingreso de elementos peligrosos o armas, la autoridad policial confirmó que no se registraron secuestros de ese tipo, limitándose los decomisos preventivos a objetos de uso doméstico transportados por familias que concurrían a almorzar o merendar en el lugar.

Desconcentración ordenada y cierre de un operativo modelo

El cierre definitivo del evento se produjo a las 00:23 de la madrugada, momento en que culminó la desconcentración de la multitud de manera absolutamente ordenada y pacífica.

La coordinación entre las distintas áreas operativas, la rigurosidad en los controles de acceso y la presencia disuasiva en las arterias principales del Gran San Juan permitieron que las familias y jóvenes disfrutaran de la jornada con total tranquilidad, ratificando la efectividad de un modelo de prevención integral.