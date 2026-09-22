    • 22 de septiembre de 2026 - 09:58

    El Colegio Central Universitario y Ambiente harán una nueva recolección de residuos tecnológicos

    El Colegio Central Universitario, con la colaboración de Ambiente, espera superar las 8 toneladas de residuos tecnológicos que recaudó el año pasado.

    El año pasado, el Colegio Central Universitario y Ambiente lograron recolectar más de 8 toneladas de residuos tecnológicos.

    El año pasado, el Colegio Central Universitario y Ambiente lograron recolectar más de 8 toneladas de residuos tecnológicos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de un firme compromiso ambiental y social, se llevará a cabo la Campaña 2026 de Recolección de Residuos Tecnológicos Domiciliarios, una iniciativa organizada por el Colegio Central Universitario, de la UNSJ, y la Secretaría de Ambiente. Será en el marco del programa escolar CAS: Creatividad, Actividad y Servicio.

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    Esta jornada busca brindar a la comunidad una alternativa responsable, segura y gratuita para desprenderse de aquellos aparatos electrónicos y tecnológicos en desuso que se acumulan en los hogares, evitando así el impacto negativo que generan al ser desechados junto con la basura común.

    Detalles de la camapama del Colegio Central Universitario

    • Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.
    • Horario: De 8,30 a 15,30.
    • Lugar: Colegio Central Universitario Mariano Moreno, ubicado en Av. José Ignacio de la Roza 1527 (O).

    Condiciones y requisitos de recepción

    Es muy importante tener en cuenta que la campaña está orientada exclusivamente a artículos del hogar (de tamaño pequeño a mediano):

    • Límite de tamaño y peso: artículos de aproximadamente 60 cm de tamaño promedio y hasta 50 kg máximos por unidad.
    • Aclaración clave para impresoras: se recibirán impresoras, pero únicamente sin tóner ni cartuchos.

    ¿Qué elementos se pueden llevar?

    La recepción estará dividida en tres grandes categorías:

    • Entretenimiento y electrodomésticos pequeños/medianos
    • Televisores, pantallas LCD, reproductores de video/DVD, etc.
    • Equipos de audio en general, radios, etc.
    • Cámaras de video y fotografía.
    • Consolas de videojuegos, joysticks, etc.
    • Juguetes eléctricos y electrónicos.
    • Casettes, CD, DVD, etc.
    • Herramientas y electrodomésticos pequeños o medianos (no de gran tamaño).
    • Informática del hogar
    • Computadoras de escritorio (PC), notebooks, tablets, palms, etc.
    • Monitores, CPU, teclados, mouse, estabilizadores, parlantes, cámaras web, micrófonos, etc.
    • Pendrives, CD, disquetes, etc.
    • Impresoras (sin tóner ni cartucho).
    • Memorias y circuitos impresos.
    • Comunicaciones hogareñas
    • Teléfonos de línea, aparatos de fax, modems, contestadoras, teléfonos celulares, etc.

    Un impacto positivo para la provincia

    Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) contienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y reciclados, además de componentes que requieren un tratamiento especial para no contaminar el suelo ni las napas de agua. Con acciones como esta, el Colegio Central Universitario y la Secretaría de Ambiente reafirman su trabajo conjunto por un desarrollo sustentable y una comunidad más consciente del cuidado de su entorno.

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