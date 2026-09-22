El Colegio Central Universitario y Ambiente harán una nueva recolección de residuos tecnológicos

El Colegio Central Universitario, con la colaboración de Ambiente, espera superar las 8 toneladas de residuos tecnológicos que recaudó el año pasado.

El año pasado, el Colegio Central Universitario y Ambiente lograron recolectar más de 8 toneladas de residuos tecnológicos.

En el marco de un firme compromiso ambiental y social, se llevará a cabo la Campaña 2026 de Recolección de Residuos Tecnológicos Domiciliarios, una iniciativa organizada por el Colegio Central Universitario, de la UNSJ, y la Secretaría de Ambiente. Será en el marco del programa escolar CAS: Creatividad, Actividad y Servicio.

Esta jornada busca brindar a la comunidad una alternativa responsable, segura y gratuita para desprenderse de aquellos aparatos electrónicos y tecnológicos en desuso que se acumulan en los hogares, evitando así el impacto negativo que generan al ser desechados junto con la basura común.

Detalles de la camapama del Colegio Central Universitario Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

sábado 3 de octubre de 2026. Horario: De 8,30 a 15,30.

De 8,30 a 15,30. Lugar: Colegio Central Universitario Mariano Moreno, ubicado en Av. José Ignacio de la Roza 1527 (O). Condiciones y requisitos de recepción

Es muy importante tener en cuenta que la campaña está orientada exclusivamente a artículos del hogar (de tamaño pequeño a mediano):

Límite de tamaño y peso: artículos de aproximadamente 60 cm de tamaño promedio y hasta 50 kg máximos por unidad .

artículos de aproximadamente y hasta . Aclaración clave para impresoras: se recibirán impresoras, pero únicamente sin tóner ni cartuchos. ¿Qué elementos se pueden llevar? La recepción estará dividida en tres grandes categorías: